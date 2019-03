Koubek: První gól v lize? Jsem rád, že to přišlo a máme tři body

Dodal, že Koubek ještě v listopadu hrál druhou dorosteneckou ligu a letos v únoru už nastoupil v mužské lize proti Spartě.

„V zimní pauze se nám nepodařilo přivést hrotového útočníka, a tak dostal příležitost. Zvládl celou přípravu,“ uvedl Hašek, který v jeho věku hrál rovněž druhou dorosteneckou ligu a za muže krajský přebor.

„Když mi řekli, že jsme ten gól dal ve třetí minutě, tak jsem tomu sám nevěřil,“ smál se devatenáctiletý Matěj Koubek. „Je fantastické, když tak brzo vedete jedna nula. Hned se vám hraje lépe.“

Jak prožíváte svůj vstup mezi fotbalovou elitu?

Je to obrovský skok. Zvykám si na tempo i soubojovost. Dneska to byl jeden z mých nejlepších výkonů. Mám na čem stavět.

Co říkali na váš gól spoluhráči?

Byly to obrovské gratulace. Musím jim poděkovat hlavně za to, že mě berou a pomáhají mi každý trénink. I realizačnímu týmu. Jsem obrovský vděčný za tu šanci a za to jak mi věří, takže se mohu zlepšovat.

Asi vám moc nevadí, že jste první gól v lize dal venku místo doma v Ďolíčku, že?

Ne, vůbec ne. Jsem rád, že to přišlo a máme tři body. Do utkání jsme šli s tím, že musíme odbojovat každý sprint, každý souboj, nic nevypustit. A tím, že jsme dali takhle ze začátku gól, měli jsme to v hlavách ještě lépe nastavené. Karviná musela hrát do plných a my mohli těžit z brejků.

Byli jste na utkání nahecovaní o to více poté, co vám minule proti Slavii rozhodčí ukřivdili?

Určitě jsme to v hlavách měli. Celý týden jsme trénovali opravdu tvrdě. Šli jsme do toho, že tady ten týden musíme prodat co v nás je a naštěstí se nám to podařilo.

Postřehl jste, že fandové Bohemians mají smysl pro humor, když po vašem gólu skandovali: Video! Video?

To jsem neslyšel a možná je to dobře. Není čas už na to myslet. Liga jede dál a my se musíme připravit na domácí utkání s Opavou a zvládnout ho. Ale kdyby na video došlo, třeba by ten můj gól neplatil (směje se).

Před čtrnáctou Karvinou máte náskok osmi bodů. Můžete už být klidnější?

Máme ambice a tým na to, pomýšlet ještě výše. Věřím, že ty body přijdou a budeme se posouvat nahoru.