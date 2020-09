Baník? Bude to hodně bouřlivé, uvědomuje si pardubický obránce Toml

Tři odehraná kola, dvě remízy a jedna porážka, tedy jen dva body. Třinácté místo. Tohle rozhodně není start do nového ročníku nejvyšší soutěže, jaký by si v ostravském Baníku představovali. Martin Toml, obránce Pardubic, jež do ligy vstoupily o poznání lépe, je proto před duelem s Baníkem hodně ostražitý. Tuší, že se protivník bude chtít na nováčkovi zahojit.

„Ostravané ještě nevyhráli. Navíc nastoupí doma, takže jejich motivace zvítězit bude tím větší,“ je si vědom 24letý stoper Toml.

Oba vaše dosavadní domácí zápasy v pražském Ďolíčku se vyznačovaly pěknou atmosférou. Ve Vítkovicích nejspíš bude kulisa podobná, ovšem vyloženě nepřátelská...

Baník má - pro něj - skvělé fanoušky. Je to tam specifické. Hráče ženou dopředu. Bude to bouřlivé, pro nás nepříjemné. Počítáme s tím, je to tam normální.

Když hrál Baník v sezoně 2016-17 druhou ligu, ještě jste v Pardubicích nebyl. Ale předpokládám, že jste v Ostravě už někdy nastoupil třeba s dorostem Sparty.

Já tam hrál i v té druhé lize - za Táborsko. V tu chvíli v Ostravě chodily asi čtyři tisíce lidí. Takže jsem si to zažil a vím, jaká tam je z pohledu soupeřů negativní atmosféra.

Na které z hráčů Baníku si podle vás bude nutné dát především pozor? V uplynulých kolech mi přišlo, že byl nebezpečným hlavně Potočný...

Oni mají víc kvalitních fotbalistů, kteří by neměli dostat prostor. Ale Potočný je rozhodně jeden ze stěžejních ofenzivních hráčů.

Co Kuzmanovič? Na toho jste taky ve druhé lize narazil.

Tehdy hrál za Opavu. Známe ho, Čelda (obránce Pardubic Tomáš Čelůstka) s ním byl v týmu, pobavíme se o tom. Ale připravujeme se na všechny ostravské hráče.

Po výsledku 1:1 se Slavií musela ve vaší kabině panovat skvělá nálada. Jak se to přeneslo do tréninku směrem k zápasu s Baníkem?

V pondělí jsme si řekli, že ještě chvilku si to užít můžeme, ale že nás čeká další těžký zápas, kde budeme chtít bodovat a ten dobrý výkon se Slavií potvrdit. Od úterka jsme pracovali na tom, abychom byli úspěšní i v utkání s Baníkem.

Asi tedy nehrozí, že byste po nečekané remíze byli nějak „na hrušce“.

Myslím, že ne. Je teprve začátek soutěže, každý bod je důležitý. Proti Baníku do toho půjdeme úplně stejně jako proti Slavii.

Co jsem viděl, radost po Slavii jste prožíval opravdu velmi intenzivně. Projevilo se v tom třeba i to, že jste tím vlastně trochu pomohli Spartě, jejímž jste odchovancem?

V tu chvíli určitě ne. Byla to zkrátka euforie, že se nám tohle povedlo s takhle silným soupeřem. Slavia má ty nejvyšší ambice a teď bude bojovat o Ligu mistrů... Na to, že jsem vyrůstal ve Spartě, jsem nemyslel.

Na zápase jste určitě měl spoustu příbuzných a známých. Byl mezi nimi i váš dědeček, někdejší obránce Sparty Jaroslav Kotek?

Ne ne, děda tam nebyl. Měl svůj zápas, trénuje Kostelec nad Labem. Tribunu oželel, musel to odkoučovat a pak se s babičkou na naše utkání díval v klidu v televizi.

Říkal vám k němu posléze něco?

Zatím jsme o tom pořádně nemluvili, ale jakmile přijedu domů, určitě mi vytkne, kde jsem co udělal špatně, a pochválí mě za to, co se mi povedlo. To tak je vždycky.

Nejen pro vás beky, ale pro defenzivu celého týmu to se Slavií byla velmi náročná zkouška.

Samozřejmě. Připravovali jsme se na to důkladně, věděli jsme, jak slávisté zabíhají za obranu, co tam dělají, kde jsou silní. Jakým způsobem zakládají útoky, všechno možné... Myslím, že jsme to zvládli, jak jsme chtěli. Ty náběhy a centry jsme eliminovali, jak to jen šlo. Pochopitelně neuhlídáte všechno.

Slavia dala jen gól. V té situaci jste si hlídal Traorého, který pak cuknul směrem k penaltě?

Já měl celý zápas na starosti Kúdelu, ale oni vždy nabíhali z chumlu a my si je pak museli přebírat. Kúdela byl při gólu za mnou, ani nevím, kdo měl hlavičkujícího Musu. Skákali tam pak ovšem tři hráči... Jen jsme si říkali, že je škoda, že jsme inkasovali ze standardky. To je situace, kdy se to dá pokrýt. Ale Musa je vysoký, a když dobře vyskočí a trefí ho to, je to těžké.

V poli jste ve srovnání se Slavií měli velký výškový handicap, že? Michal Surzyn, který Musu naháněl vápnem, proti němu neměl šanci.

Jo. Slávisté jsou narostlí, mají to nacvičené. I Příbrami z toho dali gól.