Výkonem se Slavií jsme pohladili fandy, těší pardubického trenéra

Když od nás Emil (v létě 2019) odcházel, základní sestavu jsme si bez něho nedokázali představit. Pak měl blbé období, zpátky ze Slovácka se vrátil rozhozený. Nevěřil si, nebyl na tom psychicky dobře. K tomu přišel ještě problém v rodině... Měl to hrozně těžké. Pořád nevěděl, co s ním bude; Slovácko ho k nám nechtělo uvolnit, byly kolem toho velké komplikace. Nakonec se jeho hostování podařilo dotáhnout a tím to z něj myslím všechno spadlo. Úspěch v první lize mu moc přeju, je to vynikající kluk. Je skvělé, že podává takové výkony a je za ně odměněný góly.