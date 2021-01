Fungující tým jsme udrželi, lebedí si slovácký trenér Svědík

„Chceme skončit co nejvýš. Hlavním cílem je vyvarovat se hluchých utkání, jako bylo na podzim třeba Brno, takový zápas bychom neměli ztratit, naopak jej musíme dovést do vítězného konce,“ zdůrazňuje Svědík.



Sousední Zlín, který je jedenáctý, místo útoku na vyšší příčky hlásí přestavbu týmu a větší prostor pro mladé hráče. Vy jste naopak ve fázi stabilizace?

Mám to jasně nastavené, mladí hráči rostou vedle zkušených starších nebo vedle střední generace. Vypustit pět mladých, kteří nemají zkušenosti, je strašně obtížné. Můžeme si to malovat na růžovo, ale je jasně vidět, že pro hráče je lepší, když dostanou příležitost postupně. Zároveň nás teď čeká tolik zápasů, že všichni budou prostor mít. U nás se dá mluvit o určité stabilizaci, tým celkem fungoval, tak jsme jej chtěli udržet pohromadě. Víme, co nás na podzim pálilo, chceme se ve výkonnosti zase posunout.



Máte za sebou týdenní soustředění s jedním zápasem a už jdete na ligu. Jste připravení?

Volno bylo jen týden na konci roku, což není doba na to, aby z toho mužstvo mělo úplně vypadnout. V Chorvatsku jsme sehráli modelový a ostrý přípravný zápas, které jen měly oživit herní rutinu. Zdaleka jsme nezačínali od nuly.

Čeká vás 21 utkání v lize a ještě pohár, kde jste v osmifinále. Zvládnete takovou porci zápasů?

To nikdy nejde říct předem. Může to mít vývoj, přijdou karty, zranění. Je těžké předpovědět, jak do toho skočí covid, který zatím prodělali jen dva naši hráči a jeden z trenérů. Ale dělali jsme maximum pro to, abychom připravení byli.

Přípravný zápas vynechali útočníci Rigino Cicilia a Jan Kliment. Jak jsou na tom zdravotně?

Rigi ještě netrénoval, ale věříme, že už do toho brzy zase naskočí. Honza se normálně připravuje, jen jsme u něj nechtěli riskovat. Určité problémy mají Tomič s Marečkem, uvidíme, jak se to u nich bude vyvíjet.

Nutí vás to myslet na posílení?

Je čas do 8. února. Jestli někde posílit, tak buď halvbek, krajní záložník, nebo bek. Dynamický, rychlostní hráč. Nebo i do středu pole. Ale snažili jsme se především kádr udržet, čtrnáctidenní pauza není prostorem na velké změny.

Brankář Vít Nemrava ze Slovácka diriguje obránce v ligovém utkání v Mladé Boleslavi.

Z podzimního týmu chybí jen záložník Patrik Hellebrand, který s vidinou větší vytíženosti bude ze Slavie hostovat v Opavě. Proč se ve Slovácku více neprosadil?

Heloš přišel v určitém stavu, tak se do toho dostával postupně. Faktem je, že by potřeboval herní pravidelnost, ale ne vždy mu ji můžete dát. Musíte se především dívat, co v konkrétním utkání potřebuje tým, ne koukat na potřeby jednotlivce.

V kádru už jsou dva mladí cizinci, které jste angažovali loni - slovenský obránce Michal Tomič a ruský útočník Timur Melekescev. Jak blízko mají do sestavy?

Pokud bude Tomič zdravý, měl by se v ní objevovat. Kondici po operaci už dohnal, zvykl si tady, byl jsem rád, že už před Vánocemi do zápasů naskočil. Timur přišel se strašným kondičním mankem, proto jsme se v závěru roku zaměřili na to, aby měl kromě týmových i individuální tréninky. Teď si musí zvyknout na intenzitu práce v trénincích, přepínání mezi útočnou a obrannou fází. Je v něm potenciál, ale hráčům vždy říkám, že mě nezajímá, že umí dát gól, ale chci na nich zlepšit to, kde mají nedostatky.

Je těžké začít týdnem se třemi zápasy? Mezi dvěma venkovními máte jen dva volné dny.

Když to přijde, nepřemýšlím nad tím. Chci se na to dívat pozitivně, třeba nám to pomůže k lepší rozehranosti oproti soupeřům.