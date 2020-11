Slovácko: výhra i kritika. Hráli jsme profesorsky, štvalo kouče Svědíka

„Byli slyšet a moc jim za to děkujeme. Zase po delší době jsme si s nimi užili po zápase přes plot děkovačku, byla skvělá,“ chválil záložník Marek Havlík.



Jinak se ale mezi členy slováckého mužstva i přes vítězné utkání mluvilo spíš o hrubce jejich brankáře Pavola Bajzy.

Góly domácích Stanislava Hofmanna, Lukáše Sadílka a Milana Petržely mezi 14. a 27. minutou byly pro tým příslibem pohodového zbytku zápasu. O pouhé tři minuty později však byl klid pryč.

Po opavském nákopu měl gólman Bajza napravo vedle vápna míč ve své moci, při zbytečné snaze o rozehrávku nakrátko ale trefil dotírajícího Libora Holíka. Ten se s míčem otočil a z ostrého úhlu se dokázal z dálky trefit do prázdné brány.

„Brankář musí vyhodnotit situaci sám, tato jednoznačně volala po tom, řešit to rychleji. Bylo to úplně zbytečné, laxní. Přitom už předtím, v začátku zápasu, bylo varování, že nemůže s odehráním balonu tak dlouho čekat,“ zlobil se trenér Martin Svědík.

„Bajzič zbytečně znehodnotil utkání. Zamávalo to sebevědomím, zbytečně jsme se pak zbavovali balonů a nechali jsme Opavu hrát. Přitom do té doby jsme naopak dobře chodili do brejkových situací i do zavřené obrany a dali jsme tři krásné góly.“

Opava se však na ještě větší zdramatizování výsledku i přes několik nadějných situací nezmohla a prohrála v lize potřetí v řadě s celkovým skóre 1:10.

„Hráčům jsem už o přestávce vytýkal, že hráli moc profesorsky. Přitom když jsme presink překonali, vytvářely se nám dobré příležitosti nahoře,“ podivoval se slovácký kouč. „Je to škoda, jak nás ta chyba gólmana tolik ovlivnila, to by se nemělo stávat, vždyť jsme pořád měli dvoubrankový náskok. Kdybychom ten gól nedostali, myslím, že bychom zvítězili ještě větším rozdílem. Ale na kdyby se nehraje.“

Ne tak příkře se naopak na zaváhání brankáře díval stoper Hofmann: „Nemůžeme v každém zápase dávat pět gólů. Ten náš obdržený samozřejmě mrzí, trošku jsme si to tím zkomplikovali, Opavu jsme pak ale do nějakých velkých šancí nepouštěli.“