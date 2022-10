Kanonáda a obrat. Slovácko v ráži. Všichni jsme byli odměněni, lebedí si Svědík

Milanu Petrželovi zařídili vítěznou vzpomínku na 464. utkání v nejvyšší soutěži, kterým slovácký matador vyrovnal absolutní rekord reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého, který sbíral starty ještě ve federální česko-slovenské éře.

„Gratuluji mu. Je to skvělé, úžasné. Klobouk dolů. Zaslouží si to. Ve svém věku si pořád udržuje vysoký standard a dokáže vytvořit rozdílový okamžik. Jsem rád, že jsem s ním mohl pracovat,“ vysekl mu poklonu slovácký trenér Martin Svědík.

Ze hřiště ho ale za aplausu fanoušků stáhl už po hodině hry. Nový rekordman nebyl v optimálním rozpoložení. „Měl drobnější zdravotní problém a bylo to vidět,“ poznamenal Svědík.

Vůbec to byl v Uherském Hradišti v neděli večer, kdy se zapisovala do statistik významná čísla.

Stoper Stanislav Hofmann absolvoval 200. ligový zápas a slavnostní den si vylepšil vítěznou trefou.

„Zaregistroval jsem to v týdnu, pak jsem na to zapomněl a až teď jste mi to připomněli. O to více si budu tenhle zápas pamatovat,“ usmíval se Hofmann.

Až na jediný duel v Mostě zvládl všechny ostatní ve Slovácku.

Ten zatím poslední končil v euforii. Drtivý tlak Svědíkovy party korunoval rozdílovou brankou, na kterou už nestihly Teplice odpovědět. Ještě v 85. minutě přitom domácí prohrávali. Pak se prosadil hlavou střídající Vecheta a zvrat dokonal Hofmann, který placírkou uklidil dlouhý pas Havlíka k zadní tyči.

„Taková vítězství jsou nejhezčí. Museli jsme si sáhnout na dno, odbojovat to,“ cenil si Hofmann první domácí ligové výhry od 7. srpna, kdy Slovácko zdolalo Hradec Králové. Proti Teplicím se mu povedl stejný kousek jako před dvěma týdny v Konferenční lize v Nice, kde také v závěru otočilo z 0:1 na 2:1.

„I když jsme v poločase prohrávali, cítil jsem, že kluci chtějí s výsledkem něco udělat, stupňovali jsme tlak. Celé mužstvo za tím šlo, o to větší euforie potom byla. Všichni jsme byli odměněni. Tým opět ukázal vnitřní sílu,“ chválil Svědík.

A nejen hráče. Poděkoval i příznivcům za neutuchající podporu celých 90 minut. „Fandili, i když se nám nedařilo. Zasloužili si to stejně jako hráči. Dlouho jsme doma nevyhráli. Pomůže to všem, celému Slovácku,“ věří Svědík.

Ve Fortuna:Lize se vymanilo ze skupiny o udržení, na elitní šestku ztrácí jen dva body.

„Bál jsem se, že to bude zápas, ve kterém spálíme všechno, prohrajeme 0:1 a konkurenti nám odskočí. Ale ani s remízou bychom nebyli spokojení. Chtěli jsme to otočit za každou cenu, po vyrovnání jsme chytili druhý dech,“ vnímal Hofmann. Pro Slovácko je vítězství zároveň vítanou vzpruhou před střetnutím s Kolínem, který v páteční generálce rupl v Mohuči 0:5.

„Kousek zápasu jsem viděl, dostali brzy červenou a srovnávat v bundeslize je hodně těžké, týmy mají extra kvalitu. V předchozích kolech jsme se přesvědčili, že máme šance. Uděláme všechno, abychom měli v posledním zápase o co hrát,“ slibuje Hofmann. Což znamená jakýkoliv bodový zisk.