Teplický zkrat. S deseti lidmi liga hrát nejde, hořekuje trenér Jarošík

„Nezlobím se na kluky, ani nemůžu, s deseti lidmi se moc liga hrát nedá,“ krčil rameny teplický trenér Jiří Jarošík, který narážel na úzký kádr sklářů. Brzy, už po 24 minutách, musel odstoupit ze hřiště záložník Jan Shejbal. Přesto skláři vedli, když senegalský útočník Abdallah Gning krátce před přestávkou zblízka dorážel. Trefil se v lize už popáté v sezoně.

„V první půli jsme byli vyrovnaným soupeřem Slovácka i po herní stránce. Mělo první šanci, tu neproměnilo, nás povzbudil gól do šatny, který byl důležitý,“ hodnotil Jarošík. „Chtěli jsme hrát z dobré defenzivy, vyrážet do brejků, podržet míč na kopačkách. V první půli se to dařilo, ve druhé ne. Ale bylo to taky kvalitou a střídáním, které Slovácko udělalo.“

Po přestávce se Teplice už skoro nedostaly za půlku a tlak účastníka evropských pohárů neustály. Pět minut před koncem si brankář Grigar, který dostal přednost před Muchou, hodil hlavičku Vechety z úhlu do vlastní sítě a v 5. nastavené minutě dokonal dílo teplické zkázy Hofmann povedenou střelou z vápna po dalekonosném pasu.

„Ve druhé půli jsme se zatáhli, nepodrželi míče. Lítal tam jeden centr za druhým,“ viděl Jarošík. „Nám chyběly síly, ale nebylo to jen tím. Musíme vyzdvihnout kvalitu soupeře a jeho útočnou sílu, nejde mluvit jen o tom, že my hráli špatně. Pochválit musím naši obranu.“

Brankář Tomáš Grigar litoval své chyby: „Myslím, že Vecheta chtěl míč vracet, a jak jsem se přesouval a dal tam ruce, hodil jsem si ho do brány... Slovácko nás zmáčklo, lítalo hodně centrů a byla asi otázka času, kdy gól dostaneme. Je ale špatně, že když pět minut před koncem vedeme, stejně prohrajeme.“

Skláři utrpěli třetí porážku v řadě. „Špatně jsme dobíhali a přebírali soupeře, to asi rozhodlo. Levý stoper Kadlec ve 2. poločase pětkrát centroval, to nám udělalo zmatek vzadu. Když dali na 1:1, měli jsme to dotáhnout do remízy,“ štvalo Grigara. „Aspoň by byli přiměřeně všichni spokojení. Takhle jsme smutní, nemáme nic.“ V neděli Teplice hostí Olomouc.