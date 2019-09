Mizerný zápas. Hašek: Na suchém hřišti se nebude nikdy hrát rychlý fotbal

Karvinští ani na čtvrtý pokus na svém hřišti v tomto ročníku první ligy nezvítězili. V nedělním devátém kole remizovali s Bohemians Praha 1905 0:0.



„Už jsem to viděl v brance... Bohužel přestřelil,“ komentoval karvinský stoper Martin Kouřil šanci Hanouska. „Je to zklamání, že jsme doma zase nevyhráli. Byl to bojovný zápas. Chybějí nám góly.“

Karvinský trenér František Straka ocenil, že domácí protivníka do ničeho nepustili. Ostatně hosté ani jednou nevystřelili přímo na branku. „Negativní je, že jsme nedali góly, ale tutovky měli Petráň, který v první půli netrefil míč hlavou, a v závěru Hanousek,“ uvedl kouč. „Nedivím se, že bylo k vidění málo fotbalu, protože nikdo nechtěl prohrát. Věděli jsme, že utkání bude psychicky náročné a o soubojích.“ Byl to hodně mizerný zápas.

Souhrn 9. ligového kola

„Upřímně, fotbal to moc nebyl. Byla to hrozná holomajzna,“ uznal záložník Bohemians Kamil Vacek.



Proč? „Na suchém hřišti se nebude nikdy hrát rychlý fotbal a většinou nikdy nebude dobrý,“ odpověděl hostující trenér Martin Hašek, podle něhož za bídnou úroveň mohl nedostatečně pokropený trávník. „Být hřiště aspoň trochu mokré, vypadalo by to jinak,“ potvrdil Vacek.

„Je pravda, že hřiště bylo spíše suché, ale na to se nechci vymlouvat,“ uvedl karvinský záložník Ondřej Lingr. „Máme tady hornické slavnosti, takže se možná všichni koupali a bylo málo vody,“ žertoval František Straka. Vážně dodal: „Možná to byla příčina, že se Bohemka nedostala do žádné šance, ale my jsme měli dvě. Je však fakt, že na vlhkém hřišti to jezdí jinak. Ale trávník se stříkal.“