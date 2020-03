Řepka s ním nemluvil, hráči se ho báli. Vzniká dokument o kouči Haškovi

„Na tiskovce jsem řekl, že Řepka si to bude muset vykopat. Dorazil jsem do kabiny a Řepka se mnou tři týdny nepromluvil, jak byl nasr....,“ vzpomíná kouč na své angažmá ve Spartě a konfrontaci s horkokrevným kapitánem.

Na Letné byl asistentem Jozefa Chovance, pak povýšil do funkce prvního trenéra, když jeho nadřízený dělal generálního sportovního manažera. Po vyhazovu na jaře 2012 se přesunul ke třetiligové rezervě, pak vedl několik druholigových celků, než se dostal na lavičku Bohemians Praha 1905.

Právě odsud je ve víc než hodinovém snímku nejvíc záběrů. Režisérem dokumentu, jenž nese název HAŠAN (ten trenér), je Petr Tomášek, který dříve natočil filmy o jiných koučích Jaroslavu Hřebíkovi a Davidu Vavruškovi.

Tomášek pracoval v Bohemians jako tiskový mluvčí v Haškově éře.

„Z téhle pozice jsem měl možnost Martina poznat jako člověka s mimořádnou energií a zajímavými názory nejen na fotbal. Věřím, že právě tyto atributy se nám povede ukázat i v dokumentu,“ uvádí autor filmu, na kterém pracoval společně s Adamem Kvitou od jara 2018 do podzimu 2019.

Hašek nejprve na jaře 2017 zachránil Bohemians v lize, v následujícím ročníku je dovedl na sedmé místo, což bylo druhé nejlepší umístění za posledních deset let. V minulé sezoně však mužstvo skončilo opět třinácté a na podzim 2019 byl odvolán.



Během angažmá v Ďolíčku vedl jednu chvíli oba své syny Martina s Filipem, což je na nejvyšší úrovni ojedinělé. „V tomhle případě to nedělalo dobrotu,“ připouští Josef Jindřišek, kapitán Bohemians. „Kdyby byly výsledky a přivedl si pak třeba třetího syna, tak by to nikdo asi neřešil.“

„Veškerá rozhodnutí, která jsem dělal, jsem dělal ve snaze Bohemce maximálně pomoct,“ hájí se trenér Hašek.



Mladší Filip, momentálně hostující v Dukle, v traileru uvádí: „Kluci se ho beze srandy báli.“ Jeho otec je velmi energický, nadšený do fotbalu a každý zápas velmi prožívá, což dokazují i záběry od postranní čáry ze souboje s Baníkem Ostrava.

„Zač mě trestáš panebože... Kam to asi moh’ teď nahrát jinam vole,“ láteří kouč v dokumentu, který mimo jiné nabízí také unikátní pohled na Haškův proslov před utkáním se Spartou.



Na snímku momentálně probíhají finální práce ve střižně.