Sen o Euru se Doležalovi navzdory gólům nezhmotnil: Život jde dál

Doležal zařídil ve druhém poločase sobotního duelu na domácím hřišti Pardubic svojí trefou Jablonci vítězství 1:0 a za nejlepšími kanonýry právě skončeného ročníku nejvyšší soutěže slávistou Kuchtou, který v závěrečném kole také skóroval jednou, a sparťanem Hložkem, jenž v sobotu předvedl málo vídané čtyřgólové galapředstavení proti Brnu, zaostal o jedinou branku.

„Před zápasem jsem si i věřil, že bych tu bitvu na dálku s Kuchtičem třeba mohl zvládnout,“ přiznal 31letý jablonecký forvard Martin Doležal.

„Ale když jsem o přestávce zjistil, že dal gól a Hložan dokonce čtyři, tak jsem věděl, že to bude složité. Kromě gólu jsem sice měl ve druhém poločase ještě další možnosti, ale už jsem další branku nepřidal, takže škoda. Se čtrnácti góly jsem však se sezonou nadmíru spokojený, protože pro mě nezačala vůbec dobře, byl jsem zraněný, k tomu pak koronavirus... Samozřejmě velký dík patří spoluhráčům,“ uvedl Doležal, jenž působí v jabloneckém klubu už od ledna 2014.

Na podzim 2019 měl výtečnou formu a byl stabilním členem kádru české reprezentace, která vybojovala postup na evropský šampionát, jenž se pak o rok posunul. Jablonecký urostlý útočník ale prožil kvůli zraněním i totální střelecké nepohodě mizerný kalendářní rok 2020 a své jméno v nominaci trenéra Šilhavého na Euro, které startuje za pár dní, ani přes gólovou explozi v posledních sedmi ligových kolech nenašel.

„V duchu jsem doufal, že bych se mohl dostat do nominace, ale bylo to složité. Tomáš Pekhart dal v Polsku dvaadvacet gólů, myslím, že jsme typologicky stejní hráči a trenér se rozhodl pro něj. Já to plně respektuji, tak to je a už to neřeším. Nevyšlo to, život jde dál,“ řekl Doležal, jenž tvořil se slovenským parťákem Ivanem Schranzem, autorem 13 gólů, v ofenzivě Jablonce zabijáckou údernou dvojici. Ovšem Schranz se na Euro dostal...

Po úspěšné sezoně, své i klubu, už fotbalista s přezdívkou Doli vyhlíží volno. „Hlavně mě těší, že jsme dokázali až do konce sezony nahánět Spartu. A skončit třetí je výborný úspěch,“ tvrdí. „Máme tři týdny volno, jedeme s rodinou domů na Moravu a uvidíme, jestli pojedeme i někam na dovolenou. A pak nás čeká v Jablonci dřina a zase dřina, protože se musíme připravit na předkola pohárů a pokusit se proklouznout do skupiny Evropské ligy nebo aspoň té nově Konferenční ligy. Snad už to prolomíme a přes ta předkola se tam konečně dostaneme,“ přeje si Martin Doležal.