Doležalovo probuzení odnáší i Sparta. Zůstaneme druzí, věří autor hattricku

Čerstvě jedenatřicetiletý kanonýr slavil v předehrávce 31. kola druhý hattrick v nejvyšší soutěži v kariéře a výrazně přispěl Severočechům k výhře 4:1 a prodloužení dlouhé série bez porážky. Útočník s pěti starty za reprezentaci věří, že Jablonečtí mají na to dotáhnout skvěle rozehraný ročník k překvapivému druhému místu.

„Jsem samozřejmě rád, že jsem dal tři góly. Je to zásluha celého týmu a prostě někdy z toho někdo vyjde. Dnes jsem to byl já. Jsem za ten hattrick strašně rád, protože ze začátku sezony se mi nějak moc nedařilo,“ popisoval v online rozhovoru Doležal.

V úvodu podzimní sezony ho soužily zdravotní trable a pak se těžce dostával do tempa. „Po zranění jsem se trápil, ani kondičně jsem na tom nebyl dobře. Než se do toho člověk dostane, trvalo mi to. Pomohl mi (prosincový) zápas s Plzní, v němž jsem dal na začátku druhého poločasu gól. Pak hned další v Karviné. Některé zápasy mi poté nevyšly gólově, ale do šancí jsem se aspoň dostával. Jsem rád, že to teď proměňuji a připravuji i šance pro ostatní kluky,“ prohlásil Doležal, který dal hattrick v lize téměř přesně po dvou letech.

Za poslední čtyři kola se trefil sedmkrát a s 12 góly mu chybí už jen jedna branka na dva nejlepší střelce ligové sezony - spoluhráče Ivana Schranze a slávistu Jana Kuchtu. „Teď se mi zápas podařil, nějak jsem se tam dotáhl. Ale vůbec nad tím nepřemýšlím,“ kývl Doležal, kterého mrzelo, že kvůli zranění musel už ve 20. minutě střídat rozjetý parťák Schranz. „Daří se nám oběma. Doufám, že jeho zranění nebude vážné, další zápas nastoupí a budeme hrát v útoku spolu.“

Momentky z utkání mezi Jabloncem a Teplicemi.

Po hattricku má na kontě v nejvyšší soutěži 82 gólů a přibližuje se ke stovce, která znamená vstup do Klubu ligových kanonýrů. „Možná to tak vypadá, že to je na horizontu, ale furt je to hodně daleko. Když tu metu překonám, budu samozřejmě rád. Ale nechci si to dávat do hlavy, abych se zbytečně nedostával pod tlak,“ podotkl Doležal.

Hattrick k narozeninám? V pondělí Martin Doležal oslavil 31. narozeniny, za dárek ale páteční tři góly nepovažoval. „Už to tak neberu, přece jen 31 let,“ podotkl s úsměvem. „Jsem tam prostě od toho, abych ty góly dával.“

Jeho tým protáhl sérii bez porážky v lize na 11 utkání a na druhém místě tabulky má šestibodový náskok na třetí Spartu, která odehrála o dvě utkání méně. „Samozřejmě by nás mrzelo, kdybychom to neuhráli. Ale musíme brát v potaz, že Sparta je pořád silný soupeř. Nemáme to ještě úplně ve vlastních rukou. Uvidíme, jak bude hrát Sparta dohrávku. Teď má Baník, to taky nebude mít jednoduché,“ odhaduje Doležal.

„Věřím, že je v našich silách to druhé místo uhrát. Máme ještě tři zápasy. Jedeme do Příbrami, pak máme doma Slavii, která chce dohrát sezonu bez porážky. Poslední zápas s Pardubicemi, které taky hrají dobrý fotbal. Sparta má taky těžké soupeře, uvidíme, kdo to zvládne líp.“