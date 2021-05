ONLINE: Jablonec - Teplice, domácí v boji o druhé místo, hostům jde o záchranu

Svěřenci trenéra Petra Rady v závěru sezony nečekaně bojují o postup do předkola Champions League, před třetí Spartou, která má však jedno utkání k dobru, mají v tabulce tříbodový náskok.



ONLINE: Jablonec - Teplice Utkání sledujeme minutu po minutě.

Jablonec neprohrál v nejvyšší soutěži už deset zápasů v řadě, to patnácté Teplice naopak osm kol po sobě nezvítězily. Kdyby se jim to podařilo na Střelnici, předčasně by odsoudily k sestupu poslední Opavu.