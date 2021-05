Kučera: I fitness data ukazují, že kluci chtějí. Ale chybí kvalita

„Je lepší, že Brno nevyhrálo, takhle to bude daleko klidnější. Když konec zvládneme, nemusíme se koukat za sebe,“ tvrdí teplický kouč Radim Kučera. Opava padá, ve štvanici za udržením Teplice nahání kromě Brna i Příbram, jež senzačně obrala Plzeň (3:3). Na skláře, kteří jsou na nesestupové pozici, ztrácí pět bodů a v posledním kole hraje na Stínadlech.

Žlutomodří potřebují zabrat, poslední výhra je vousatá, víc než dva měsíce stará. „Nálada není pozitivní ani optimální, když jsme asi 16 zápasů nevyhráli,“ nadsadil ten počet záložník Robert Jukl, ale i šňůra devíti duelů bez výhry straší. Naposledy 6. března Teplice skolily Opavu. „Musíme teď vyždímat maximum, abychom pak nemuseli koukat, jestli se pro to nedalo udělat něco víc.“

Jedna výhra by stačit mohla. Skláři hostí v neděli České Budějovice, pak se vydají do Karviné a končí s Příbramí; určitě se modlí, aby to nebyl fatální zápas o všechno. „Cítím z týmu bojovnost, je tam chtění, to vidím i na fitness datech. Nemůžu říct, že to kluci neodpracují. Dřou, rvou se, dávají do toho všechno,“ vidí trenér Kučera, „ale rozhoduje kvalita. A my ji teď nemáme v ofenzivě, v Jablonci jsme v ní selhali. I když domácí měli taky v obraně okénka, my je nevyužili.“

Zato Jablonec ta teplická ano, útočník Doležal slavil hattrick. Trefou už ze 3. minuty rozmetal taktické plány hostů. „Patří k jejich klíčovým hráčům, i proto jsme hráli v pěti vzadu, vsadili jsme na pevnou defenzivu. A pak nechytíme úvod zápasu ani 2. poločasu,“ stýskal si Jukl. Snižoval na 1:3. „Ale v 1. půli jsme si vytvořili plno šancí, měli jsme skóre otočit.“

Posledních šest zápasů = tři góly, bída Teplic. „Jablonec nám ukázal, jak se to má v koncovce dělat. Střelce nemáme, hodně gólový byl Mareš, kluci si přestali věřit,“ míní Kučera. Kapitán Jakub Mareš stál kvůli karetnímu trestu, navíc doléčuje zranění. Na Dynamo by měl být. „Věřím, že se o něj budeme moct opřít.“

Jukl burcuje: „Los je hratelný, navíc s Brnem máme lepší vzájemný zápas, nic není ztraceno. Ale musíme už bodovat.“ Jablonecký trenér Petr Rada, jenž na Stínadlech čtyřikrát působil, říkal: „Teplice nás v 1. půli zlobily, měly velké šance a přehrávaly nás ve středu hřiště. Nespadnou, ligu udrží. Brno bude mrzet, že je nedávno neporazilo.“