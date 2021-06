Lukáš Sadílek: S bráchou se neporovnávám. Euro mu strašně přeju

„Moc si toho cením. V lize je hodně kvalitních hráčů. Jsem tam, kde jsem chtěl být vždycky. Chci týmu pomoct. Vím, že góly a asistence se ode mě čekají,“ říká šestý nejproduktivnější hráč právě skončeného ročníku. Zatímco jeho bratr Michal se z Liberce podle všeho vrátí do Nizozemí, v Hradišti se zatím nemusejí bát, že o svůj ofenzivní klenot přijdou. „Je to nastavené tak, že zůstávám.“

Žádná nabídka by to nemohla zvrátit?

Nevím, jaká by musela přijít. Neříkám nikdy ne, ale počítám s tím, že pokračuji ve Slovácku. Těším se na příští sezonu, s evropskými poháry bude výjimečná.

Už vám došlo, jaký úspěch jste letos zaznamenali?

Myslím, že to doceníme ještě více až s postupem času. Je to naprosto neuvěřitelné. Tohle jsme nikdy nezažili. Za poslední tři roky se klub posunul obrovsky vpřed. Najednou hrajeme v lize hodně velkou roli, můžeme se měřit s týmy na špici a dokážeme je potrápit. Je to fantastické. Jsem pyšný na všechny v týmu. Jsem hodně šťastný. Doufám, že si to ještě někdy zopakujeme.

Příští výzvou je Evropská konferenční liga. Co o ní víte?

Je to nová soutěž. Těšíme se. Chceme se probojovat do skupiny a zviditelnit klub, kraj. Doufáme, že v předkolech ukážeme, že postup nebyl náhodný, že budeme konkurenceschopní a že budeme postupovat.

Mrkl jste se na možné soupeře ve druhém předkole?

Je jedno, s kým se utkáme. Nemůžeme si vybírat. Když nám někoho vylosují, pojedeme tam a budeme chtít postoupit. Nebude tam slabých týmů. Kdo se dostane do pohárů, musí mít kvalitu. Proto jsem se ani nedíval na soupeře. Vím jen zhruba termín, kdy se hraje. Bez ohledu na jméno soupeře to bude pro Slovácko sláva.

Váš bratr Michal je v nominaci na Euro, ale v rodinném minisouboji jste ho předčil a jeho Liberec také. Jak moc si toho vážíte?

Neporovnávám se s bráchou. Jsme malinko jiné typy. Nebyl moc gólový, ale na jaře se začal prosazovat. Euro mu strašně přeju. Doufám, že se tam zviditelní, aby v PSV zpozorněli a vzali ho zpátky.

A třeba se jednou potkáte v reprezentaci, ne?

To je trošku sci-fi. (úsměv) Jsem rád, že tam brácha je. Člověk ale musí mít velké cíle, aby se posouval. Udělám všechno, abych se v repre jednou ukázal.

Michal Sadílek, fotbalista PSV Eindhoven (vlevo), a Lukáš Sadílek, fotbalista Slovácka.

Teď vás čeká dvoutýdenní dovolená. Vypustíte fotbal úplně z hlavy?

Sezona byla strašně náročná. Měla úskalí. Prodělali jsme na jaře covid. Pak jsme museli odehrát spoustu zápasů v krátkém čase. Tým se semkl a dovedl to až do parádního konce.

Příští sezona ještě nezná hrací model. Byl byste pro návrat nadstavby?

Ne, je nudná. Slyšel jsem, že by zůstalo osmnáct týmů. Každý se utká s každým dvakrát, což je dostatečně spravedlivé. Jen by nebylo fér, kdyby se díky tomu zachránilo Brno a Příbram. Pravidla by se neměla měnit po sezoně.