V souboji bratrů Sadílků slavil Lukáš a Slovácko přepsalo klubový rekord

Jeho Slovácko přetlačilo Liberec 1:0, o tři roky mladší Michal těsnou porážku těžce kousal. „Jsme zklamaní. Bylo to pro nás důležité utkání. Chtěli jsme se připojit k čelu,“ připomněl Michal, že se střetli přímí konkurenti v přetahované o evropské poháry.



„Liberec jsme dostali pod sebe o sedm bodů, paráda. To byl náš cíl,“ radoval se Lukáš, že Slovácko na třetím místě severočeského soka setřáslo.



Co na to rodiče? „Myslím, že drželi palce oběma. Hlavně si přáli, abychom se nezranili. Nejlepší by pro ně byla asi remíza. Takhle je brácha nadšený, já jsem nas...,“ drtil Michal mezi zuby.

I přes porážku měl pro svého sourozence jen slova chvály. „Brácha má tuhle sezonu výbornou. Asi se zlepšil ve všem. Je komplexní. I souboje, které nevyhledával, mu nedělají problém,“ vysekl mu Michal komplimenty.



Zatímco mladší z bratrského dua má věku 21 lez zkušenosti z Ligy mistrů v PSV Eindhoven, Lukáš dává o sobě vědět v lize více až v letošní sezoně.

S pěti góly a sedmi asistencemi je nejproduktivnějším hráčem Slovácka, které prohání ligové favority. Po třech čtvrtinách soutěže jsou lepší jen pražská „S“.

„Brácha byl nepříjemný soupeř stejně jako všichni hráči Slovácka. Hrají náročný způsob fotbalu. Je těžké proti nim hrát,“ říká Michal. „Svoji pozici vnímáme, ale že bychom si dávali konkrétní cíle, to ne. Chceme vyhrávat každý zápas. Pocity, které zažíváme skoro každý týden, jsou fantastické,“ těší Lukáše pravidelný bodový sběr.

„Máme padesát bodů. To tady nikdy nebylo,“ připomíná obránce Petr Reinberk, že Slovácko letos přepisuje klubové rekordy.

Vítězstvím nad Libercem zakulatilo svůj účet na padesátce a o dva body tak překonalo svoje maximum ze sezony 2003/04, kdy skončilo páté.

„Na tabulku je příjemný pohled. Doufám, že si to nepokazíme. Podali jsme perfektní týmový výkon. Když budeme takhle pokračovat, nemám strach,“ prohodil Reinberk. „Dohání nás úzký kádr. Na to, kolik nám chybělo hráčů, předvedlo mužstvo obdivuhodný výkon,“ doplnil trenér Martin Svědík, který ho teď chválí častěji než kdy jindy.

Proti Liberci se musel obejít bez nejlepšího střelce Klimenta (karty), kapitána Daníčka, Navrátila a Cicilii (všichni zdravotní důvody). „Věděli jsme, že to bude o jednom gólu. Jsme šťastní, že jsme ho dali nakonec my,“ oddechl si Lukáš Sadílek, který stál na začátku brankové akce.

Na jeho přetažený centr na zadní tyč si naběhl Reinberk, kterého ve snaze zasáhnout míč smetl gólman Knobloch. Penaltu náhradní exekutor Jurečka bezpečně proměnil.