Maďarsko zhaslo, tak vládne olomoucký Plšek střelcům v české lize

Vydal se, vyhrával souboje, udržel míč, přesně kombinoval a především dvěma zásahy pomohl Olomouci k cenné remíze 3:3, čímž se mimochodem prostřílel do čela ligových kanonýrů.

V osmém kole se trefil už pošesté. Překvapuje vás to?

Nemuselo by zase tolik. Plškovo jméno se v kolonce střelců v zápisech o utkání objevuje pravidelně. Za poslední tři sezony nasázel v Olomouci 34 gólů. Lhostejno že osmnácti z nich ještě ve druhé lize pomohl s postupem. Na záložníka znamenitá čísla. Neběhá jich v lize tak moc, kteří se dostanou za ročník přes deset branek, což je hranice, kdy už movití zájemci zbystří.

Když jedenácti zásahy táhl Sigmu do předkola Evropské ligy, logicky zaujal velkou trojku: kolem Plška kroužily Slavia, Plzeň i Sparta.

Leč pokaždé si vybraly jinak. Pětadvacetiletého rodáka z malé obce Jasenná nedaleko Vsetína to možná poznamenalo; v minulé sezoně se prosadil jen pětkrát a poslouchal štiplavé poznámky, že co si přímo na Andrově stadionu v létě vzal svou milou, přestal mířit přesně.

Avšak letos pod novým trenérem Radoslavem Látalem zase nápadně pookřál. Zatímco dynamika je jeho slabinou, koncovka předností. Počíná si v ní na české poměry až mimořádně klidně; výborný výběr místa, díky technice a herní inteligenci i široká paleta řešení - brankáře umí překonat dělovkou z dálky, lobem, umístěnou placírkou za tyč, hlavičkou nebo ještě zahoupe rameny, míč zasekne a rutinérsky uklidí.

„Plšek je výjimečný hráč,“ chválí oporu Látal. Naposledy se o tom přesvědčili sparťané. Nejdříve pronásledoval stopera Štetinu, neboť instinktivně vytušil: Sparta se trápí v obraně, půjdu tam, mohl by dát brankáři krátkou přihrávku.

A tak se i stalo. Oběť Štetina s lovcem v zádech zmatkoval. „Dal mi v podstatě skvělou finálku,“ děkoval Plšek. „A pak už jsem to musel poslat k tyči.“

Pohoda, zdá se z tribuny, že? Běžet sám na bránu a zakončit po zemi kolem stojné nohy brankáře Nity ale zase taková legrace není. Respektive v bojovné lize je až mnoho hráčů, kteří by zpanikařili a narvali balon do gólmana.

Plšek mezi ně nepatří.

Hosty poslal do vedení 2:1.

Záhy ovšem sparťané otočili na 3:2. Jenže v 74. minutě je znovu načapal pan

Křídelník Falta levačkou nadýchaným centrem poslal míč na zadní tyč, kterou Plšek zavřel dokonale: z nulového úhlu zaskočil hlavičkou Nitu chyceného do vlastní sítě.Koncovka.

Srovnal divoký mač, prstem před ústy tišil bouřku na nebesích i nespokojené tribuny. „Rozhodla efektivita, Sparta si vypracovala nejméně čtyři gólovky, otočila zápas a vypadalo to s námi všelijak. Pak mě Falta našel skvělým centrem a z minima jsme vytěžili maximum,“ cenil si. „Je to vyválčený bod. Doma je Sparta silná.“ Svého otce, sparťana, tak potěšil i zarmoutil. „Nebude moc rád,“ usmál se.

Přitom syn nemusel ani nastoupit, kdyby vyšly námluvy s maďarským Puskás FC, který podle deníku Sport měl před koncem přestupního termínu navýšit nabídku za Plška na 20 milionů korun.

Jenže Olomouc nemá jiného střelce. Vytáhlý blonďák se postaral o více než 50 procent jejich branek. Jednání krachla. „Pro mě to zhaslo a myslím jen na Sigmu,“ povídá. „Jsem rád, že mi to padá, můžu klukům pomoct k bodům a doufám, že to bude pokračovat i po reprezentační pauze.“

V tom případě by Plšek nemusel mívat o reprezentační pauze volno. A nabídka by mohla přiletět i z lákavější adresy.