Španělský záložní plán. Nahradí González (v zimě) tahouna Plška?

K dotažení přestupu schází podle informací MF DNES už jen formality. „Dolaďujeme to,“ potvrdil v pátek odpoledne sportovní manažer Olomouce Ladislav Minář. „Hotové to ale je, až je to zaregistrované. Do té doby se vždycky může něco stát.“

Pokud se nic neočekávaného nepřihodí, mohou se fanoušci Sigmy těšit na zajímavou posilu, rychlostně i technicky dobře vybavenou.

A navíc ve formě. Za Duklu dal po sestupu ve druhé lize čtyři góly včetně parádní trefy pravačkou z 25 metrů z přímého kopu. Oproti tomu po příchodu z třetiligové Salamanky v první lize ve 13 zápasech neskóroval ani jednou a nepomohl tak odvrátit klubu z Julisky sestup.

Ambice má ovšem vyšší, a tak je rád, že ho Sigma vykoupí.

„Čiší z něj, že se do Olomouce abnormálně těší. Má velkou chuť. Zvažoval tři možnosti a preferoval jednoznačně Sigmu. Teď půjde o to, aby se v novém prostředí co nejdříve aklimatizoval, protože přichází v rozehrané soutěži. Pevně věřím, že nám pomůže,“ prohlásil Minář. „Chtěli jsme zkvalitnit konkurenci ve středové řadě, abychom měli více variant na poskládání sestavy. Najít dnes hráče na pozici deset není jednoduché.“

Sigmě se líbil už v Salamance

González se Sigmě zalíbil už v Salamance, když kopal třetí španělskou ligu. Několikrát ho viděla naživo.

„González není pro nás náhoda. Už když byl ve Španělsku, měli jsme tam na pozorování Aleše Škerleho a Jirku Saňáka. Sledovali sedm zápasů třetiligových mužstev. González byl mezi dvěma hráči, které doporučili, nicméně tehdy jsme si nemohli dovolit ho koupit a skončil v Dukle,“ mrzelo Mináře.

Pražanům se 174 centimetrů vysoký driblér upsal až do června 2021, nyní už na něj Sigma prostředky našla. „V Dukle jsme teď zvažovali dva hráče a rozhodli se pro Gonzáleze. Chceme přivést zase trošku jinou mentalitu,“ dodává Minář.

Co mohou na Andrově stadionu očekávat?

„Pablo je fajn cílevědomý kluk, který podtrhuje mentalitu svého kraje – temperamentní, rád hraje s balonem a je nerad, pokud delší dobu nehraje, což je dobře,“ popisuje bývalého spoluhráče z Dukly Jakub Podaný. „Jinak je to hodnej kluk, který v partě dobře funguje, má rád zábavu v kabině.“

V mládežnických kategoriích působil také v Atlétiku Madrid, pak patřil Villarrealu, v jehož dresu si do statistik připsal i dvě utkání ve španělské druhé nejvyšší soutěži. Nastupoval i za Huescu, Toledo či Granadu. Může hrát z křídla, ale pod hrotem se i podle Podaného cítí nejlépe. Tento post v Sigmě roky patří Jakubu Plškovi, se šesti góly aktuálně nejlepšímu střelci ligy, na kterého se pravidelně vyptávají zájemci.

I když jeho odchod za 20 milionů korun před uzavřením přestupního okna do maďarského Puskás FC nedopadl, Olomouc si logicky připravuje plán B. Kdyby ho měla už před týdnem, Plška by zřejmě prodala. Nabídka byla lákavá.

„Hráče máme pod smlouvami, ale mužstvo je potřeba obměňovat. Nemůžou tady být všichni do třiceti let, chtějí se posouvat. Nejde jen o Plška. Nabídku je potřeba zvážit na kteréhokoli hráče,“ povídá Minář.

A ujistí: „Do konce podzimu neodejde z Olomouce žádný hráč.“

V zimě se očekává poptávka především po nadaném stoperovi Jemelkovi a kanonýrovi Plškovi.

Pak by Hanáci mohli hrát ve španělském rytmu.