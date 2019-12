Plzeňský Kalvach: Nechceme se spokojit s druhým místem, Slavii potrápíme

Opticky ale o žádný válec nešlo, hosté vám vzdorovali a do šancí jste se dostávali jen složitě.

Určitě to byl těžký zápas. Bohemka hraje vždycky nepříjemně, důrazně. S tím jsme ale počítali a celkem se nám povedlo s tím vyrovnat, chyběla nám snad větší kvalita směrem dopředu. Myslím, že kdybychom byli v útočné fáze lepší a dohráli určité situace, tak jsme se nemuseli bát až do konce zápasu. Naštěstí jsme to udrželi a vyhráli.

Měl jste poměrně štěstí, že jste se k zakončení vůbec dostal.

Vyšlo to na mě, zrovna jsem napadal výš než normálně. Krmi mi zdvojil Pepu Jindřiška, míč se ke mně nějak odrazil, prošel jsem do šestnáctky a jsem rád, že jsem to takhle trefil.

Začínáte už cítit, že zápasů je na podzim přeci jen hodně?

Trošičku už únava ke konci podzimu je, ale myslím si, že to nemá nějaký velký vliv. Nelepilo nám to dopředu, ale bojovností jsme to tentokrát zvládli.

Vsítil jste třetí branku v sezoně. Čím to, že se vám ve Viktorii střelecky daří?

Jsem rád, že jsem začal konečně dávat víc gólů. Je to určitě tím, že se v Plzni hraje na dva střední záložníky. Mám možnost se víc vysouvat. Tři branky jsou dobré, na střelbě jsem chtěl zapracovat, abych se víc prosazoval.

Za Slavií pořád bodově výrazně zaostáváte. Myslíte stále na titul?

Se druhým místem se určitě nechceme spokojit. Samozřejmě vnímáme, že Slavia má velký náskok, ale už kolikrát se stalo, že jaro všechno změnilo. Slavia může párkrát klopýtnout, pak to bude záležet na nás, abychom vlastní zápasy zvládli. Budeme ji chtít ještě potrápit.