Juliš: Druhé místo? Žádná velká spokojenost nepanuje. Sparta musí vyhrávat

Sparta splnila cíl, který si vytyčila.

Když se jí Slavia v průběhu podzimu začala v tabulce vzdalovat, bylo jasné, že druhé místo bude pro klub z Letné maximum. A postupný cíl, jak řekl i trenér Pavel Vrba.



Vždyť sparťané skončili na stříbrné příčce naposledy před pěti lety. Od té doby byli třikrát třetí, a jednou dokonce pátí.

„Myslím, že tahle sezona nebyla úplně špatná, ale na Spartě se musí vyhrávat, vyhrávat a vyhrávat a my se Slavií od poloviny sezony nebyli ani v kontaktu. Za druhé místo jsme rádi, ale žádná velká spokojenost tady nepanuje,“ hodnotil v klubové televizi útočník Juliš.

Jeden z podzimních sparťanských tahounů. Po novém roce však i vinou zranění týmu tolik nepomáhal. V neděli v Ďolíčku se trefil poprvé od ledna.

„Čekání bylo vážně dlouhé. Můj fyzický fond ale po těch třech měsících mimo pořád není takový. Dokud jsem měl síly, snažil jsem se napadat, pak už jsem tam spíš jen tak pobíhal,“ pravil upřímně.

Sparta po gólu Juliše z úvodní minuty vedla, ale domácí Puškáč do přestávky srovnal. Po pauze rozhodla hlavička zaskakujícího stopera Pavelky.



Mimochodem, navzdory dlouhé střelecké pauze Juliš před posledním zápasem sezony stále není ze hry o střeleckou korunu, na vedoucího slávistu Kuchtu ztrácí dva góly.

„Ale to je teda to poslední, na co bych myslel,“ rozesmál se. „Pokud příště proti Brnu nastoupím, budu se samozřejmě snažit nějaký gól dát, ale určitě na tom nelpím. Pro nás je důležité, že jsme druzí, že máme před posledním zápasem klid a můžeme pobavit fanoušky. Když už jsme nezískali titul, tak ať jim ukážeme aspoň dobrý fotbal,“ přeje si Juliš, pro nějž to byla první kompletní sezona ve sparťanském dresu po čtyřech letech.

V mezidobí ho brzdily zdravotní potíže, putoval po hostováních, hrál třetí ligu za sparťanské béčko. Pak se mu náramně povedlo loňské jaro v Olomouci, v devíti kolech nastřílel šest gólů a formu si udržel i na podzim ve Spartě.

„Prvních šest kol nám vyšlo,“ vracel se myšlenkami na začátek sezony. „Pak ale přišla Evropská liga, zranění. Já si pořád vyčítám neproměněnou penaltu z derby, stav nula nula, v tabulce rozdíl dvou bodů,“ litoval.



„Slavia jela celou sezonu, zase to všechno sesbírali, ale věřím, že už naposledy. Když jsem je viděl, jak vyhráli pohár, říkal jsem si, že už to musí skončit a že další sezona pro nás bude lepší.“