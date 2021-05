Vrba: Druhé místo je postupný cíl, čeká nás však jedna z nejtěžších kvalifikací

Pomohla jí i dvě klopýtnutí konkurenčního Jablonce. A hlavně: dvanáct bodů z posledních čtyř zápasů. Na Bohemians vybojovali Letenští vítězství 2:1.



„Nevím, jestli je ten výsledek úplně spravedlivý. Šancí jsme měli víc než Bohemka, která hrála jednoduchý fotbal, s nímž je úspěšná. Byla opět velice silná v soubojích, které jsme naštěstí dokázali uhrát,“ oddechl si trenér Vrba.

Ale?

Já si přece jen Spartu představuju lepší v přechodové fázi, kde jsme opět ztratili příliš balonů. Kdybychom byli přesnější, dostali bychom se do většího množství příležitostí.

Přesto jste vyhráli a máte jisté druhé místo. Úleva?

Spíš postupný cíl. Sparta je mužstvo, které by mělo každý rok hrát kvalifikaci Champions League. Jsem rád, že se nám to podařilo, i když sami dobře víte, že nás čeká kvalifikace v nemistrovské části, což je jedna z nejtěžších v evropských pohárech vůbec.

Pomohl vám i rychlý gól útočníka Juliše, který se trefil poprvé od ledna a vůbec poprvé pod vaším vedením, vnímáte to jako dobrý signál do další sezony?

Lukáš měl určité zdravotní problémy a pořád se do toho dostává. Věřím, že letní příprava by mu v tom mohla hodně prospět. Stále od něj očekáváme víc především v mezihře, kde by měl mužstvu více pomoct. Musíme na tom společně zapracovat, aby byl v těchto věcech efektivnější.

Podobné aspekty pravidelně dodává Hložek, který vám ale v Ďolíčku kvůli pohmožděné kyčli chyběl. Jak je jeho zranění vážné?

Já doufám, že ho před domácím duelem s Brnem dáme zdravotně do pořádku. Všichni fanoušci Sparty by ho určitě v posledním zápase sezony rádi viděli, snad potvrdí formu, kterou v závěru ligy měl, a pomůže nám.