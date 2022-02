Ze všech v kabině cítím odhodlání, říkán karvinský záložník Čmelík

Po Čmelíkově penaltě Karvinští od 51. minuty vedli, jenže v 85. jablonecký Pilař vyrovnal a pokazil výborný karvinský vstup do jarní části první ligy.

Karviná nepotvrdila předešlou senzační výhru na hřišti Slavie Praha 1:0. „S Jabloncem to byl bojovný zápas, z obou stran. V prvním poločase byl soupeř o něco lepší, ve druhém jsme dobře začali, ale ztratili jsme dva cenné body,“ prohlásil Lukáš Čmelík.

Čím to bylo, že jste vedení v závěru neudrželi?

Jablonecký tlak se stupňoval. Prohráli jsme hlavičkový souboj, balon vypadl k Pilařovi a ten pěkně levačkou nechytatelně vyrovnal. Pod takový tlak jsme se však dostat neměli. Ale bojujeme dále.

Proč jste se nechali tak zatlačit?

Hosté do závěru dali všechny síly. Podobné to však bylo i na Slavii, ale tam jsme vedení dokázali udržet. Věřil jsem, že se nám to podaří i tentokrát, protože Jablonečtí neměli vyložené šance, jenže pak nám to tam propadlo...

Ke všemu se vaše ztráta na týmy před vámi zvýšila na osm bodů, protože Teplice překvapivě vyhrály v Ostravě 4:2. Jak jste ten výsledek vnímali

Nijak jsme ho neřešili, jsme profesionálové. My se musíme dívat na naše zápasy, vyhrávat a sbírat body. Pak nás nebude muset zajímat, co se děje před námi. Pak budeme mít šanci doběhnout nejen Teplice, ale i ostatní celky, které tam jsou nasekané. V neděli hrajeme v Teplicích a věřím, že tam navážeme na výkony z těchto dvou zápasů.

Teplický útočník Václav Sejk řekl, že duel s vámi bude pro ně zápasem jara. Bude jím i pro vás?

V naší situaci je jím každé utkání, když jsme poslední s minus osmi body.

Ze dvou jarních zápasů máte čtyři body. Můžete hovořit o dobrém vstupu do jara?

Je to fajn. Vždyť na podzim jsme získali jen pět bodů z devatenácti utkání, teď máme čtyři ze dvou. Věřím, že budeme bodovat dál. Naše mužstvo se mi líbí více než na podzim, sedli jsme si, posily zapadly. Ze všech v kabině cítím velké odhodlání. Věřím, že boj o záchranu ještě zamotáme.

Co se v Karviné během zimy z vašeho pohledu změnilo?

Celkově mentalita. Už na tréninku jdeme do všeho na sto procent. Dopředu nás žene záchrana. Všichni bojují, což se ukázalo na Slavii i s Jabloncem, i když s ním jsme uhráli jen bod. Když tak budeme dál makat i v přípravě, získáme v Teplicích tři body.

Takže je vaše mužstvo kvalitnější než na podzim?

Je. Posily se ukazují výborně. Vždyť po předešlém zápase hned tři byly v sestavě kola. A brankář Bajza i s Jabloncem předvedl zákroky, jimiž nás podržel. Noví hráči nám pomáhají a určitě nám ještě pomůžou.

K tomu dosud do hry nezasáhli Brazilci Túlio, Santos a Mangabeira, kteří dohánějí výpadek z přípravy anebo se doléčují. Budete s nimi ještě silnější?

Tak to je na trenérovi. On rozhodne, kdo bude hrát a kdo bude na lavičce. Do toho se mu nebudu míchat.