Liberecký útočník Tupta má patent na vítězné góly, rozhodl už počtvrté

Severočeský tým pod koučem Kozlem, který se týmu ujal po mizerném vstupu do sezony, vyhrál pět z posledních šesti zápasů. Množství získaných bodů vystřelilo tým do klidného středu tabulky a vedoucí šestka je nadosah.

Velkou zásluhu na tom má právě slovenský útočník Tupta, který rozhodl už čtyři důležité zápasy – s Mladou Boleslaví, v Jablonci, s Bohemians a teď s Hradcem. Jeho chvíle v zápase s ligovým nováčkem přišla ve 38. minutě, kdy dostal krásnou kolmou přihrávku od Frýdka a své sólo proměnil přesnou střelou k tyči.

„Od první chvíle jsem měl jasnou představu o tom, co udělám. Podařilo se mi vstřelit důležitý gól a pomoci klukům tento zápas vyhrát,“ zářil Tupta. Byl rád, že odčinil své minulé zaváhání na Spartě, kdy podobnou šanci proměnit nedokázal.

Třiadvacetiletý ofenzivní hráč přišel pod Ještěd na hostování z italské Verony v polovině srpna, kdy se Slovan nacházel na posledním místě tabulky. „Jde o šikovného útočníka s velmi dobrým zakončením. Myslím, že může klubu pomoct teď i do budoucna. Bude sice potřebovat chvilku na adaptaci, ale věřím, že bude přínosem,“ řekl k němu tehdy trenér Pavel Hoftych, jenž záhy v Liberci po špatných výkonech týmu skončil.

A Tupta začal jeho očekávání brzy naplňovat. Přestože se dodnes nestal pevnou součástí základní liberecké sestavy, se čtyřmi góly je aktuálně nejlepším střelcem Slovanu. Všechny jeho trefy byly navíc vítězné, což je unikátní bilance. „Hned po příchodu do Liberce jsem říkal, že chci dávat góly a pomáhat mužstvu. Poslední roky se mi to příliš nedařilo, měl jsem nějaké menší problémy,“ uvedl Tupta po výhře nad Hradcem. „Už ve švýcarském Sionu, kde jsem byl na hostování minulý rok, mi to tam ale začínalo padat a jsem rád, že v tom pokračuji i tady. Jsem rád i za to, že to byly tak důležité góly, a že je za to dvanáct bodů,“ dodal.

Současně však nezapomněl zdůraznit, že jde o dílo celého týmu. „V Liberci je velké množství mladých kluků, kteří se chtějí ukázat. Navíc tu jsou i starší hráči, kteří nám pomáhají. Určitě i trenér Kozel přinesl do hry novou myšlenku. Daří se nám a to je super,“ těší ho.

Královéhradecký Michal Leibl (vlevo) v souboji s Christem Tiéhim z Liberce

Podzimní epizodu, kdy ho Kozel poslal po nepřesvědčivých výkonech na jeden zápas do béčka, už by hráč nerad opakoval. „Bylo to rozhodnutí trenéra a já ho akceptoval. Nastoupil jsem za béčko s tím, že vyhrajeme zápas. Vrátil jsem se a doufám, že už se to nebude stávat a já budu pomáhat klukům v áčku,“ řekl Tupta. Mimochodem, i ten zápas za B-tým tenkrát gólem v závěru rozhodl…

Luboš Kozel věří, že Tupta pomůže Liberci i v dalších zápasech. „Je to pro nás cenný hráč a myslím si, že i on se tu cítí čím dál líp a cítí svou vyšší důležitost pro tým,“ řekl. „V jednu chvíli byl mimo nominaci, protože jsme ho chtěli trochu probudit, a přistoupil k tomu nejlíp, jak mohl. I když ještě není na své nejlepší pozici, učí se hrát i z křídla a ukazuje, že to také zvládne a mužstvu pomůže.“

Liberec byl doma proti Hradci v prvním poločase lepším týmem, po Tuptově gólu se však zatáhl a po změně stran se soustředil spíš na uhájení náskoku. To se mu nakonec podařilo, zásluhu na tom měl i brankář Knobloch, který v závěru po chybě Plechatého vychytal tutovku Vašulína.

Tým od řeky Nisy se po Kozlově příchodu rychle vyhrabal ze dna tabulky a přibližuje se k vedoucí šestce. Sám trenér však krotí přílišnou euforii. „První čtyři mužstva jsou hodně odskočená, to je pro nás hrozně daleko. My jsme hlavně nechtěli být v poslední skupině a uvidíme, na co to bude nakonec stačit, ještě je před námi celé jaro,“ upozornil liberecký kouč. V příštím kole jeho tým čeká těžká šichta v Plzni.