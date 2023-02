Posila z Itálie? Slovenský útočník Tupta má blízko k návratu do Liberce

Kluby zatím transakci oficiálně neoznámily, italské sportovní servery však píšou o Tuptově odchodu do české ligy jako o hotové věci. Odvolávají se přitom na hráčova agenta Martina Petráše i na sportovního ředitele Pescary. „Můžu potvrdit, že o jeho příchodu se jedná. Podepsaného ale zatím nic není,“ řekl v úterý odpoledne mluvčí libereckého klubu Tomáš Čarnogurský.

Tupta je fotbalovým světoběžníkem. Už v šestnácti letech odešel z rodného Prešova do Itálie. V roce 2017 debutoval v dresu Hellasu Verona v Serii A, ale stálé místo si nevybojoval a putoval po hostováních. Zahrál si v polské Wisle Krakov, italském Ascoli i ve švýcarském Sionu.

V srpnu 2021 zamířil na hostování do Liberce, který se tehdy krčil na posledním místě ligy. Během podzimu Tupta vstřelil čtyři góly a všechny byly vítězné. Na jaře už se netrefil ani jednou a vrátil se do Itálie. V září zamířil do Pescary, kde se však neprosadil a v 15 utkáních Serie C vyšel střelecky naprázdno. Teď by se mohl opět objevit v Liberci a navázat na přerušenou spolupráci s trenérem Lubošem Kozlem.

V Itálii skončily přestupy už v úterý, ale v rámci české ligy je přestupové okno otevřené až do poloviny února, takže cesta pro Tuptu je stále volná.

Liberečtí fotbalisté vstoupili do jarní části ligy rozpačitě, v neděli doma remizovali 1:1 s posledními Pardubicemi a v tabulce zůstali devátí. V útoku dostalo od začátku šanci nigerijské duo Ghali – Olatunji.

Lubomír Tupta je ryze ofenzivním hráčem a vyniká tvrdou střelou z dálky. „Nejlíp se mi hraje na hrotu útoku nebo na podhrotu, ale cítím se být tak trochu univerzálem, takže můžu zaskočit i na křídle, nedělá mi to problém,“ řekl během svého libereckého působení.