Musíme vrátit Liberec tam, kam patří, burcuje ofenzivní posila Tupta

Byl to výstavní gól: Tupta po Júsufově přihrávce napálil balon prudkou ranou nechytatelně k tyči a spolu se spoluhráči mohl slavit.

„Měli jsme s Jusim pár podobných akcí už na tréninku. Zakřičel jsem si, on mě dobře našel a já už jen vystřelil,“ popsal talentovaný útočník rozhodující chvíli bitvy s Boleslaví. „Trenér mi před střídáním řekl, abych dal gól. To se mi povedlo, takže super. Jsem rád, že to skončilo v síti a já mohl pomoci mužstvu ke třem bodům.“

Tupta je v Liberci teprve měsíc. Klub od Nisy ho přivedl v rámci posilování na poslední chvíli z italského Hellasu Verona. Bývalý mládežnický reprezentant Slovenska přišel na roční hostování s následnou opcí na přestup.

Třiadvacetiletý rodák z Prešova hrál už od šestnácti v Itálii, v dresu Verony okusil i atmosféru Serie A, především však putoval po hostováních: hlavně v druhé nejvyšší italské soutěži, ale zahrál si i v Polsku a Švýcarsku. Po svém srpnovém příchodu do Liberce zatím zasáhl do hry třikrát, vždy coby střídající hráč. V utkání s Boleslaví naznačil, že by mohl být pro tápající severočeský tým velkým přínosem.

Ve své premiéře proti Českým Budějovicím musel střídat pro zranění, ale teď už je zcela fit. „Už jsem v pořádku. Vše drží. Teď musím makat a věřím, že dostanu příležitost,“ říká.

Domácí vítězství nad Mladou Boleslaví by podle slovenského útočníka mělo týmu hodně pomoci. „Na každém tréninku jedeme naplno a chtěli jsme špatnou sérii ukončit. Proti Boleslavi se nám to konečně podařilo a věřím, že teď natáhneme pozitivní sérii,“ uvedl Lubomír Tupta. „Musíme makat dál každý den a vrátit Liberec na příčky, kam patří.“