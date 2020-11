Tři body? Fantazie, zářil Knobloch, třetí liberecký gólman ve třech zápasech

„Před zápasem bychom brali i bod, tři jsou pro nás v téhle situaci naprostá fantazie. Když ještě přihlédneme k černé sérii, kterou jsme v Teplicích měli, je trošku paradox, že se nám podařilo vybojovat vítězství,“ řekl Knobloch, který tentokrát v brance Liberce zaskočil za nemocnou jedničku Filipa Nguyena.

„Po návratu ze zápasu Evropské ligy na hřišti Hoffenheimu se nám situace v týmu ještě víc zkomplikovala a přibylo nám pár dalších nakažených. Sestavu doplnili mladí kluci a svoji šanci dobře chytili.“

Od finále poháru se Spartou jste nechytal. Jak těžké pro vás bylo nastoupit po takové době?

Pro gólmana je možná ještě složitější se připravit na zápas, když schází rytmus. Do Teplic jsme ale jeli s tím, že nemáme co ztratit, o to líp se nám do zápasu šlo. Výsledek je pro nás obrovské, ale příjemné překvapení. Jsem rád, že jsem se dostal do branky, byť za těchto okolností. Z vítězství mám ohromnou radost.

Jak byste utkání zhodnotil?

Celý zápas byly Teplice jasně lepší na balonu. My jsme vyčkávali na šance a dvě jsme proměnili. Poté, co jsme dostali červenou kartu, už to z naší strany byla totální defenziva. Jenom jsme čekali, jestli nám domácí dají gól, nebo ne.

Jak jste těch posledních dvacet minut, kdy jste hráli bez vyloučeného Peška, prožíval?

Nebylo to nic moc. Jak jsem říkal: čekali jsme, jestli nás Teplice potrestají. Jen jsme se posouvali a chtěli jsme to dobře odbránit. Kluci zblokovali několik gólových střel.

Jak se vám podařilo za stavu 2:1 chytit Řezníčkovi penaltu odpískanou za ruku Hromady ve vápně?

Šel jsem na pocit s tím, že počkám, kdyby Řezníček náhodou kopal doprostřed. Pak jsem se rozhodl jít doleva a on mi to svým řešením, že se netrefil úplně k tyči, dost usnadnil. Ještěže jsem neskočil na druhou stranu.

Co jste říkal systému se třemi stopery, který trenéři zvolili?

Je to zajímavý systém a v našem současném rozpoložení to bylo asi nejlepší řešení. Vyplatilo se. Horší to bylo pro střední záložníky a taky pro Imada Rondiče v útoku, který odvedl obrovské množství práce.

Poslední tři zápasy odchytal za Liberec pokaždé jiný gólman. Jak funguje vaše spolupráce s kolegy Nguyenem a Hasalíkem?

Navzájem se podporujeme, ale samozřejmě všichni chceme chytat. K rotaci došlo proto, že každého z nás v určité fázi postihl pozitivní test, a tak jsme se prostřídali.