Hoftych po senzaci: Nechtěli jsme odklad kvůli covidu, aby nešlo o precedens

„Asi bychom utkání odložit dokázali, ale my si vážíme, že ligu můžeme hrát. Neměli jsme patnáct kluků a stejně jsme do toho rizika šli,“ řekl trenér Pavel Hoftych; tři dny předtím taky slepovanou libereckou sestavu vypráskal v Evropské lize německý Hoffenheim 0:5.

Ani na chvíli jste neuvažovali, že by se vás restart ligy netýkal?

Nemocných hráčů jsme měli hodně, a kdybychom apelovali na hygienu a Ligovou fotbalovou asociaci, dokázali bychom utkání odložit. Nechtěli jsme ovšem dělat precedens, že kvůli covidu-19 vypadne zápas. I s rizikem prohry, s dorostenci a kluky z béčka. Věřím, že se tak zachovají všechny kluby. Jsme rádi jsme, že se liga hraje. Nechtěli jsme do programu vstupovat epidemiologickými zásahy, abychom byli z procesu vyřazení, aby kvůli nám liga stála a hráli jsme třeba za 10 dní.

Teplický trenér Hejkal tvrdil, že jste před vlastním vápnem zaparkovali autobus. Očekával to. Šlo o taktickou nutnost?

Hráčům jsme říkali, že Liberci se v Teplicích historicky nedařilo, protože se snažil hrát až na krásu. Zato Teplice vždycky byly bojovné a hru komplikovaly. Dneska jsme to chtěli být my, kdo bude hru komplikovat. Věděli jsme totiž, že někteří kluci nebudou mít sílu na napadání, chtěli jsme být zataženější. A hru blokovat. Nebudu dělat machra, určitě jsem nepočítal, že bychom tu mohli vyhrát. Říkal jsem si, že s mladými kluky by tady byla perfektní remíza.

Měl jste bezesnou noc při skládání sestavy?

Doba je taková. Hlavně dva dny před odletem do Německa jsem měl bezesnou noc, protože mi vypadli kolegové Míra Holeňák a Pavel Medýnský a my jeli na jinou palebnou sílu. Bez urážky: Teplice jsou velmi dobrý mančaft, ale není to Hoffenheim. Před Evropskou ligou jsme měli takřka nulové šance. Teď jsme věděli, že když budeme dobře organizovaní, vyjdou nám brejky nebo standardky, můžeme něco udělat. Před Hoffenheimem to bylo daleko složitější, ten nám ale zase výrazně pomohl, že jsme si v mistrovském evropském zápase osahali něco, co jsme mohli použít tady. Myslím tím rozestavění.

Kdy jste měl jasno o složení týmu?

Definitivně až ráno před zápasem, protože jsme čekali na Matouška, jak to s ním bude, jestli se dokáže připravit. Řešili jsme i pravého halfbeka Michala, kterého hodně pochválím. Tuhle roli nehrává, je spíš středový hráč, a zvládl ji velmi dobře. I Jugase chválím, odtrénoval tři dny, šel do toho se sebezapřením. Vsadili jsme na trojkovou stoperskou formaci, aby kluci, co se vrátili po tréninkovém výpadku, zápas zvládli. Protože pro stopery to je jednodušší systém než 4-4-2 nebo 4-5-1.

Jak moc vám pomohlo, že už jste měl vedle sebe své asistenty?

Oni nejsou jen asistenti, ale i kamarádi. Lidsky si rozumíme, zažijeme spolu hodně srandy. Do Německa to byla celkem nuda, nebyli tam kluci, na které jsem zvyklý. Jsem rád, že jsme teď mohli spřádat plány spolu.

Jakub Pešek dal vítězný gól, ale taky se nechal zbytečně vyloučit. Vyčítáte mu to?

Ne. Mančaftu se omluvil a udělá to ještě nějakým pohoštěním. Škoda, bude chybět na Jablonec. On už toho měl plné zuby, chtěli jsme ho střídat, ale už jsme to nestihli. Zvažovali jsme, jestli ho vůbec postavit, je teprve tři dny v tréninku. Kvůli pozitivnímu covidu a nachlazení některé dny proležel a odcházely mu síly. Jeho druhý zákrok na žlutou kartu byl zbytečný, ale možná si ani neuvědomil, že už jednu má.

Brankář Milan Knobloch chytil penaltu Řezníčkovi. Jak vás jeho výkon potěšil?

V posledních třech zápasech jsme vystřídali tři brankáře, to je rarita. Milan začal trénovat teprve před čtyřmi dny, ale měl to složitější v tom, že ani kouč gólmanů Mára Čech není v procesu. Navázal na nedávný výkon z přáteláku proti Dukle, tehdy chytal fantasticky, a teď byl ústřední postavou. Měl tři dobré zákroky už v 1. půli a další po penaltě. Výborný výkon! Jsem za něj rád, je poctivý kluk.

A co útočník Imad Rondič, jak ten vás uspokojil? Vymyslel vítězný gól.

Imad je velmi dobrý běžec, hlavičkář. K nám přišel v zimě, vypadal na soustředění fantasticky, pak šla jeho forma níž. Nevím, jestli mu radil manažer nebo kdo. On je dobrý, když je poctivý. Na jaře chtěl hrát hodně sám na sebe. Když mohl nahrát, jak nahrál dnes Peškovi, tak na jaře by šel na bránu sám. Potřeboval nějaký čas, aby se posunul. Je těžký na práci, protože má svoji bosňanskou hlavu, někdy je paličák a vysvětlit mu něco trvá dny, ne hodiny. Ale potenciál má, běžecký i fotbalový. Když bude pracovat pro tým, může se dostat nahoru.

Reprezentační přestávka se vám teď hodně šikne, že?

Za pět minut dvanáct! Dojeli jsme do ní tímhle krásným vítězstvím. Smekám před klukama. Sestavu jsme fakt těžko lepili, po návratu z Německa nám vypadli další důležití hráči, třeba Koscelník nebo Mikula a my museli povolat další kluky z béčka. Odvedli jsme poctivý výkon. Výhry před repre pauzou jsou nejlepší, člověk jde do čtrnáctidenního bloku si trochu dotrénovat, zároveň si odpočinout. Hráči pozitivní na covid, i když nemají žádné příznaky, nesmí trénovat. Pro nás je tedy extra důležité, že příští týden budeme v procesu už kompletní.