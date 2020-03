Liberec se v poháru vyhne favoritům. Teď ale potřebuje ligové body

Právě Škorpil před dvaceti lety s Libercem triumfoval v pohárovém finále proti Ratíškovicím a přivedl severočeský celek poprvé na evropskou scénu. „Byl to první vstup Liberce do evropských pohárů, který pak došel k legendárnímu dvojzápasu s Liverpoolem,“ komentoval 75letý bývalý kouč. Od té doby se Liberec v Evropě na dlouho zabydlel.

I letos by Liberečtí v MOL Cupu rádi uspěli, protože odsud vede celkem přímá cesta do Evropy. Nad losem však trenéři ani hráči nejásali. „Jedinou věc, kterou jsem nechtěl, byla Plzeň venku. Naopak na Spartu doma by přišlo hodně lidí. Jedeme do Olomouce, což je realita a buďme rádi, že jsme došli tak daleko,“ řekl liberecký trenér Pavel Hoftych. „Mírným favoritem budou domácí. Týmy jsou srovnatelné, dokázali jsme se s tím poprat v Uherském Hradišti a doufám, že dokážeme i proti Sigmě.“

Teď však fotbalisté Liberce mají aktuálnější starosti než pohárové semifinále. V neděli odpoledne vyzvou U Nisy v zápase 24. ligového kola předposlední Opavu. Vzhledem k nesmírné vyrovnanosti ve středu tabulky i k tomu, že minulý týden kvůli špatnému terénu nemohli sehrát zápas v Teplicích, potřebují bodovat.

„V Opavě jsme hráli na podzim remízový zápas, ale určitě jsme měli na to, abychom tam zvítězili. Proto doma na našem stadionu chceme jednoznačně uhrát tři body, protože chceme navázat na ten dobrý šestibodový rozjezd ze dvou zápasů, které jsme zatím v první lize na jaře odehráli,“ připomněl liberecký asistent Pavel Medynský vítězné zápasy na Spartě a s Bohemians.

Liberec vs. Opava Online reportáž v neděli od 14:30

Liberec si podle něj musí dát pozor na fauly kolem pokutového území. „Opavské mužstvo má svoji hru založenou víceméně na standardních situacích. Pokud budeme dělat fauly okolo našeho pokutového území, tak to bude pro nás těžší, protože Zavadil a další to zahrávají výborně a mají na to v kádru vysoké hráče, kteří jsou schopní si do vápna dobře naběhnout a zakončit,“ uvedl.

Liberec je nyní na devátém místě, od páté příčky jej však dělí pouhé tři body. „Máme sice teď kvůli odloženému zápasu v Teplicích náročný program včetně pohárového utkání, ale jsme přesvědčeni, že tým je ze zimní přípravy dobře natrénovaný a zvládneme to. Nejbližší zápasy nám ukážou, kam nás to v tabulce hodí, ale na první šestku dosáhnout chceme,“ dodal Medynský.

Klub připravil k Mezinárodnímu dne žen dárek pro všechny fanynky: na Opavu půjdou zdarma.