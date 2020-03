Karvinští mají šanci zvýšit náskok na Příbram, Opava chce zabrat venku

Karvinští v dosavadních třech zápasech jarní části ligy neprohráli a navíc nedostali gól. Doufají, že svou nynější sérii prodlouží i s Příbramí.

„Po změně trenéra, kdy Příbram po Romanu Nádvorníkovi převzal Petr Čuhel, se tým jeví kompaktnější v obraně,“ řekl karvinský asistent Marek Bielan. „Směrem dozadu jsou daleko zodpovědnější.“

Karvinští se k možnosti zvýšit svůj náskok před poslední sestupovou příčkou na devět bodů neupínají. „Neustále to opakuje trenér Jarábek a řeknu to i já: My se díváme před sebe, ne pod sebe. Naším hnacím motorem jsou týmy před námi,“ prohlásil Marek Bielan.

Jisté je, že v případě výhry by se Karvinští mohli dostat před třináctý Zlín, který by ale musel doma podlehnout Bohemians Praha 1905.

Slezský FC zkusí uspět v Liberci

Opavští by v Liberci rádi navázali na domácí výhru s Olomoucí 2:1. „Slovan je ale kompaktní tým. Má nadstandardní hráče na krajích sestavy, jako jsou Malinský a Pešek. Ale není to jen o nich, mají i další kvalitní fotbalisty,“ upozornil opavský trenér Jiří Balcárek, který viděl Liberec tento týden v poháru v Uherském Hradišti, kde porazil Slovácko na penalty.

Podle kouče je v opavském mužstvu po výhře nad Olomoucí lepší atmosféra. „Jsme si ale vědomi, že náš výkon nebyl ideální. Někteří hráči neodvedli, co by měli, ale získali jsme tři body. Od nich se musíme odrazit a sbírat body i venku,“ uvedl kouč. „Doufám, že sebevědomí týmu půjde nahoru.“

V to věří i stoper Jan Hošek. „Ta výhra nás povzbudila, ale nic nekončí,“ podotkl. „Máme před sebou další těžký zápas. Nesmíme polevit.“

Slezský FC se opět musí obejít bez marodů Martina Suse a Dominika Smékala. Ale i bez svého nejlepšího střelce Reného Dediče, který minule dostal čtvrtou žlutou kartu.

„Musíme to respektovat, pravidla jsou stejná pro všechny,“ podotkl Jiří Balcárek. „Nechceme se na to vymlouvat. Velký problém v tom nevidím, máme i další hráče, kteří dostanou příležitost.“