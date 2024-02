Liberec i Jablonec mají formu. Kdo z rivalů ji v derby U Nisy potvrdí?

Soupeři ze severu Čech vkročili do jarní části bodově shodně a se solidní formou v zádech. Liberec i Jablonec notně potrápily pražská „S“ na jejich nedobytných stadionech a až po napínavých bitvách prohrály o gól. Domácí zápasy naopak zvládly ve velkém stylu s tříbodovým ziskem.

Sobotní derby U Nisy bude mít kromě tradiční prestiže náboj i v tom, že Liberečtí bojují o postup do elitní šestky, hosté z Jablonce zase usilují o účast v neutrální prostřední skupině a odpoutání se od spodku tabulky.

„Dá se říct, že aktuální forma je po delší době stejně dobrá na obou stranách. Nějaká derby už jsem tady absolvoval, takže vím, že pro místní diváky je to možná nejdůležitější zápas půlsezony. Fanoušci z našeho kotle například při minulém utkání doma s Olomoucí vyvěsili transparent 'Cíl pro jaro – porazit Jablonec'. A tím je asi řečeno vše, jak důležitý to bude zápas,“ přiblížil Luboš Kozel, trenér Liberce.

Derby až na krev! U příležitosti 62. derby se fotbalové kluby FC Slovan Liberec a FK Jablonec spojily pro dobrou věc. Společně chtějí podpořit Transfuzní oddělení Krajské nemocnice v Liberci. Dárcům krve bude na derby umožněn vstup zdarma! Na pokladně před zápasem stačí předložit průkazku bezpříspěvkového dárce krve. Více informací o akci Derby až na krev! je na webových stránkách obou prvoligových klubů.

„Nám první dva zápasy herně vyšly, i když po Slavii jsme byli velice smutní. Teď nás čeká derby na horké půdě v Liberci, který také předvedl doma s Olomoucí a na Spartě velmi kvalitní výkony. Čeká nás proto těžké utkání, ale my chceme navázat na naše předchozí dobré zápasy, hlavně na ten vítězný doma s Budějovicemi,“ přeje si Radoslav Látal, jablonecký kouč.

Jeho celek má po dvou jarních utkáních divoké skóre 8:6. „Upozorňuje nás to, že si musíme na ofenzivu Jablonce dát pozor, ale někdy je to tak, že se ten tým třeba vystřílí a v dalších zápasech už mu to tak nejde. Naopak šest gólů dostal, takže chceme jabloneckých nedostatků v obraně využít,“ uvedl Kozel.

„Ofenziva nás samozřejmě těší, ale z defenzivy mám vrásky, protože děláme hloupé nevynucené chyby, které soupeři trestali. To bychom chtěli do budoucna a nejlépe už hned v derby zlepšit,“ řekl Látal.

Do sestavy Liberce by se mohl po nemoci, která ho připravila o duel na Spartě, vrátit důležitý krajní záložník Ghali, mimo hru jsou zranění Plechatý, Frýdek, Letenay i čerstvá posila Tetour, nejistý je start Purzitidise. Jablonečtí jsou až na Krulicha a Daniela Součka, kteří marodí už delší čas, kompletní.