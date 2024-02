Liberec získal Tetoura, jeho rival z Jablonce Slováka Hollého

Bývalý mládežnický reprezentant ale od poloviny září kvůli zranění nehraje. V Ostravě mu navíc po sezoně měla skončit smlouva.

„Když jsem sledoval zápasy Slovanu, líbila se mi předváděná hra. To byl jeden z hlavních důvodů, proč mě lákalo jít právě do Liberce. Určitě hrála roli i osoba trenéra Kozla, pod kterým jsem vyrůstal na Dukle,“ řekl Tetour, jehož rehabilitace po zranění, které si vyžádalo operaci, probíhá úspěšně a během několika týdnů by měl být připraven naskočit do zápasů.

Liberecký klub měl zájem i o dvacetiletého slovenského reprezentanta Dominika Hollého, toho mu ale „vyfoukl“ vyšší nabídkou rivalský Jablonec, v poslední den přestupů se tak stal jeho hráčem a na Střelnici podepsal víceletý kontrakt.

Talentovaný ofenzivní středopolař je odchovancem Trenčína, kde také naposledy působil v první lize.

„Jsem rád, že Jablonec projevil zájem, vždy jsem si chtěl zkusit českou ligu. Sice mi je Trenčína trochu líto, ale to je fotbal. Chci vyzkoušet něco nového a moc se těším,“ uvedl Dominik Hollý, který se na rozdíl od zraněné liberecké posily Tetoura může představit už v zítřejším Podještědském derby.