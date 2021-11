Sudí nás poškodil, obral nás o penaltu, zlobili se Bohemians v Liberci

Domácí stoper Chaluš v 87. minutě ve vzdušném souboji zasáhl Dostála a sudí Marek Radina, který teprve začíná pískat první ligu, však zákrok jako nedovolený neposoudil. Verdikt nezměnil ani po rychlé poradě s videorozhodčím.



„Za mě už na hřišti to byla stoprocentní penalta, zvlášť s videem. Jak šel Matěj Chaluš do výskoku, trefil mě loktem do obličeje. Už jsem jednou měl takhle zlomený nos z fotbalu po podobném zákroku. Říkal jsem si, že rozhodčí asi potřebuje, abych měl takové zranění, aby to písknul,“ řekl na tiskové konferenci Dostál.

„Po zápase mi rozhodčí řekl, že jsem si do toho naběhl. Že on to tak viděl na hřišti a video mu to potvrdilo. Já to už viděl ze záznamu. Nevím, co tam viděli oni, za mě je to stoprocentní penalta. Nevím, co jiného by už chtěli písknout. Za mě nás rozhodčí obral o penaltu,“ doplnil dvaatřicetiletý pravý bek.



Kouč hostů Klusáček nechápal, proč se sudí radil s videorozhodčím tak krátce. „Myslím, že nás rozhodčí poškodil. Bohužel se to podle mě ani pořádně nepřezkoumávalo, za tři nebo čtyři sekundy jde míč znovu do hry. Pro mě je to divné, že to proběhlo tak rychle. Viděl jsem to na videu a za mě žlutá karta a faul. Rozhodně cítíme křivdu,“ uvedl.

„Neberu to jako chybu hlavního rozhodčího, protože na hřišti je to hrozně rychlé. Jestli to ale nedokáže posoudit videorozhodčí, buď je v tom úmysl, nebo to neumí. Obojí je špatně. I pokud přijde trest pro rozhodčího, pro nás to nic neřeší. Jsou to minus tři body. Bolí to, myslím, že dnes jsme přišli o body chybou vnějších vlivů,“ mínil Klusáček, jehož svěřenci na severu Čech inkasovali rozhodující gól v 89. minutě.

A co o kontroverzní situaci prohlásili domácí? Měli pocit, že o faul spíš nešlo.



„Ze začátku jsem se penalty vůbec nebál. Šel jsem do výskoku a míč jsem odehrál. Byl jsem přesvědčený, že jsem ho neudeřil loktem, že jsem byl výš. Dostál tam naběhnul. Pak se to zkoumalo, samozřejmě mi trochu zatrnulo, ale nějak extra provinile jsem se necítil. Ale ještě jsem to neviděl, bylo to hrozně rychlé. Takže bych to nechtěl nějak úplně posuzovat,“ uvedl Chaluš.

„Teď jsem tu situaci viděl a myslím, že to faul není. Chaluš je první, jde do míče. Dostál skáče metr za ním. Samozřejmě je menší, pak se třeba dotkne hlavou jeho ruky. Je to spíš o tom, že si hráč pro penaltu jde, než že by to byl faul,“ prohlásil posléze trenér Luboš Kozel.

Sporná situace předcházela také prvnímu gólu Liberce. V 73. minutě Chaluš dotlačil míč do sítě a v souboji skluzem zasáhl hostujícího brankáře Huga Jana Bačkovského. Sudí několik minut diskutoval s videorozhodčím a pak gól uznal.

„Byla to hraniční situace, tohle dokážu pochopit. Není tam úplně vidět, jestli hraje rukou nebo ne, jestli prošlápne brankáře. Spíš nedokážu pochopit tu penaltovou situaci,“ dodal Klusáček.