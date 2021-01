Další zraněný sparťan. Krejčí má zlomeninu v obličeji, chybět může i týdny

Osmadvacetiletý Krejčí má zlomenou spodinu očnice. „Týmu bude v zápasech chybět předběžně v řádu týdnů,“ informoval klub na sociálních sítích.



Zranil se v souboji s ostravským brouskem Fillem, kterého Krejčí nejprve sám tvrdě dojel před ostravskou lavičkou a za faul dostal žlutou kartu. Po chvíli však v podobném prostoru Fillo nezpevněného soupeře zezadu povalil a zalehl, Krejčí zůstal několik vteřin ležet na trávníku, držel se za obličej.

Pak se zvedl, se zraněním ještě zvládl dobrých deset minut, ale do druhé půle už nenastoupil. V sestavě ho nahradil mladý Karabec.

„Je tam podezření na zlomeninu, doufejme, že se nepotvrdí,“ přál si po utkání trenér Václav Kotal.



Teď už ví, že Krejčího v příštích zápasech bude postrádat. Stejně jako řadu dalších hráčů.

Proti Baníku sparťané vyběhli s torzem. Kvůli zdravotním problémům chyběli Hložek, Čelůstka, Štetina, Karlsson, Fortelný nebo Plavšič. Fit ještě není Kozák a do utkání nemohli zasáhnout ani druhý Krejčí, který je potrestaný, a vykartovaní Souček s Pavelkou.

„Věřím, že by se nám mohl do dalšího zápasu vrátit alespoň Čelůstka,“ poznamenal Kotal v televizním rozhovoru.

Nebylo to poprvé, co nynější ostravský bek Fillo způsobil jednomu ze sparťanů vážné zranění. Před čtyřmi lety, ještě v dresu Teplic, loktem zasáhl do hlavy Frýdka, který měl otřes mozku.

Sudí Jílek však paradoxně pískal faul sparťanovi. „Myslel jsem, že je hlavní chránit zdraví hráčů. Martin dostal od Filla třikrát loktem do obličeje. Co k tomu mám víc říct. Že po takových zákrocích Fillo dohrál, je pro mě naprosto nepochopitelné. Považuji to za trestný čin,“ prohlásil tehdejší sparťanský kouč Zdeněk Ščasný.

Disciplinárka následně Fillovi vyměřila jednozápasový trest.

Tentokrát se ovšem o zákeřný faul nejednalo. Byl tvrdý, byl důrazný, ale z agresivního stylu boje, který je v posledních zápasech Baníku se Spartou normou, nevybočil.

Byť pro Krejčího dopadl nešťastně...