Když nedáme gól, musíme být rádi za remízu, řekl sparťanský kouč Kotal

Druhá část ročníku fotbalové ligy začala a Sparta ztratila. V Ostravě ani jednou nevystřelila na bránu a na vedoucí Slavii už má devítibodové manko.

„Když nedáme gól, musíme být rádi za remízu,“ poznamenal Kotal.

Jak výsledek z Ostravy berete? Zisk, nebo ztráta?

Na to jsou dva pohledy. Jako ztrátu beru fakt, že jsme nedali gól. Ale pak je pro nás plus, že jsme neinkasovali. Museli jsme do obrany postavit sedmnáctiletého Vitíka a musím říct, že nám tam dobře zapadl.

Postrádal jste jedenáct hráčů - zraněných, nemocných či potrestaných. I proto Vitík musel na hřiště. Jak si vedl?

Podal velmi dobrý výkon. Situace řešil s klidem, s přehledem, bez velké chyby, což je u mladých hráčů moc důležité. Na podzim jsme měli problém s tím, že jsme dostávali góly po našich hrubých chybách. V Ostravě jsme se jich vyvarovali.

Už ve středu máte dohrávku v Opavě. S kterými hráči, kteří nebyli v Ostravě, můžete počítat?

Určitě se nám vrátí Pavelka se Součkem, kteří měli žluté karty. Možná i Čelůstka. Uvidíme po návratu do Prahy, kde trénovali. Věřím, že až nám další hráči přibudou, do útočné fáze podáme lepší výkon.

Ve hře dopředu vás brzdilo i počasí - minus třináct stupňů a kluzké hřiště. Co bylo horší?

Obojí je nepříjemné, ale pokud hráči běhají, tak nízká teplota jim nevadí. Terén byl stejný pro oba týmy. Taky v utkání moc šancí nebylo. Mrzí mě, že jsme v závěru líp nevyřešili ty protitútoky. Ani Baník neměl velkou šanci. Na tomto terénu je opravdu těžké něco vytvořit.

V přípravě jste nastupovali s rozestavením se třemi stopery, v Ostravě naopak se čtyřmi zadáky v řadě. Proč?

Opticky to tak vypadalo, že jsme hráli na čtyři. Když jsme šli dopředu, hráli jsme na tři, chtěli jsme víc využít Hanouska vlevo, ale moc míčů nedostal. Pak jsme museli kvůli zranění střídat Láďu Krejčího. A Karabec není typickým hráčem z křídla.

Co se stalo Krejčímu?

Je tam podezření na zlomeninu v obličeji, ale snad to tak vážné nebude.

Poprvé v základní sestavě do ligového utkání kromě Vitíka naskočil i Minčev. Jak byste hodnotil jeho výkon?

Martin je spíš útočník, ale potřebovali jsme ho využít v záloze. V první půli měl problémy s rychlým přepínáním do defenzivy. Ale že jsme nedostali gól a soupeře téměř do ničeho nepustili, je i jeho zásluha. V obranné fázi vycházíte z rozestavení soupeře a ta byla v pořádku. My jsme věděli, že De Azevedo si chodí hodně do středu hřiště, sbíhá si na druhou stranu. Je to jejich nejaktivnější hráč.