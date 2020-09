Sparta po čtyřech letech na špici. Díky Hložkovi, který zase zazářil

Hlavně díky Hložkovi sparťané splnili ve fotbalové lize povinnost: v nejpohlednějším zápase třetího kola ještě před pauzou vymazali dvoubrankovou ztrátu a Karvinou na jejím hřišti porazili nakonec suverénně 5:2. A to hlavní: po víc než čtyřech letech se usadili na čele ligové tabulky.

„V kabině jsem si řekli, že takové zápasy vyhrávají velké týmy. A myslím, že jsme pak dokázali, že velký tým jsme,“ vzkázal po utkání mladičký sparťanský lídr v televizním rozhovoru.

V českém prostředí je pořád velká rarita, aby teenager takovým způsobem táhl tým s nejvyššími ambicemi. Naposledy se tenhle úkaz odehrál před dvaceti lety.

Tehdy startoval ve Spartě kariéru Tomáš Rosický, současný sportovní ředitel. V týmu plném mazáků vypadal náctiletý hubeňour jako ucho, ale jen do chvíle, kdy kopl do balonu - od první minuty v áčku bral odpovědnost na sebe, tvořil, rozhodoval zápasy, v klíčových momentech mu výjimečný dar pomáhal vymýšlet nečekaně drzá řešení.

To stejné umí i Hložek, pro kterého je navíc Karviná oblíbeným soustem. Předloni proti ní v lize debutoval, v minulém ročníku ve dvou zápasech zapsal gól a tři přihrávky.

A v neděli?

Zase ukázal, proč ho mají na radaru snad všechny evropské velkokluby. Vlastně vám musela skoro celý zápas šrotovat hlavou zásadní otázka: Jak dlouho ho vůbec ještě Sparta může udržet?

Nejdřív za stavu 0:2 zasekl balon, počkal, až kolem něj proklouzl obránce, a pak pravačkou nabombil míč s pomocí břevna do sítě.

Ještě před poločasem stihl vybojovat penaltu, která Spartu definitivně vrátila do zápasu. A ve druhé půli znovu mohutně napřáhl, zamířil a balon poslal prudce po zemi ke vzdálenější tyči.

Další důvod si říct: Hložek, to je talent, jaký třeba česká liga zase dalších dvacet let neuvidí. Sparťanským fanouškům nezbývá, než si ho užívat, dokud ještě mají možnost. Čas se krátí.

Podzim by ještě tutově měl odehrát v rudém dresu, ale co pak? Pokud bude pokračovat tak, jak ligu začal, a třeba se ještě blýskne v Evropě, budou mít Rosický a spol. co dělat, aby v zimě odrazili nápor zájemců.

Už teď mají skauti ze slavných adres u Hložkova jména spoustu poznámek s plusovým znaménkem.

Mezi dospělými válí od šestnácti.

Je rychlý, silný, technický, s tvrdou střelou a odolnou povahou.

V osmnácti už má v áčku bilanci patnáct gólů, čtrnáct asistencí.

Je nejmladším střelcem v historii ligy.

Čerstvě i nejmladším reprezentantem v české historii.

Góly z blbosti, šok. Pak jsme ale ukázali, jak velký jsme tým, těšilo Hložka Co říkal sparťanský teenager po výhře v Karviné?

A góly už sází s takovou samozřejmostí, že je ani moc neslaví. Po tváři mu jen na chvilku přejede úsměv, žádné tanečky, žádné opičky, žádné divočení. Jako by chtěl celému světu vzkázat: Tak dávám góly, no a co? To je přece jednoduchá věc.

V Hložkově podání jistě, což prospívá i Spartě, která válí jako dlouho ne. Zatímco favorizovaná Slavia v sobotu nezvládla přetlačit nováčka z Pardubic a senzačně ztratila dva body, sparťané vlétli do nového ročníku se vší vervou: za tři kola zvládli nastřílet dvanáct gólů. Na nedělního „bůra“ jim přitom stačilo šest střel.

„Jsme efektivní, takže vždycky věřím, že branky dáme,“ pochvaloval si trenér Václav Kotal. „Dopředu je to v pořádku, vzadu se musíme zlepšit.“

Pravda, v defenzivě má Sparta pořád značné rezervy. V neděli musela hodit do vody stopera Plechatého, který dostal za úkol nahradit dlouhodobě zraněného Štetinu a v úvodu byl nejistý, stejně jako ostatní.

Při prvním gólu zaspala celá obrana, při druhém nevídaně zazmatkoval stoper Lischka, který silnější levačkou místo odkopu napálil míč pod břevno vlastní branky.

Kotal se ale za tmavými skly brýlí kabonil jen chvilku, než teenager Hložek razantně zavelel k obratu.

Tohle už nebyla ta Sparta, která se rozklepala, když na ni soupeř trochu zadupal. Karviná to zkusila, půl hodiny hrála výborně, na sparťany dorážela a důrazem se jim snažila zápas zošklivit.

Ještě loni na podzim by Sparta jistě zpackaný úvod za hlavu nehodila, teď už to dovede.

S Hložkem v hlavní roli.