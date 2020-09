Karvinští se proti Spartě nechali strhnout: Chtěli jsme přidat třetí branku, chyba

Krutá, hodně krutá je prohra karvinských fotbalistů se Spartou Praha. Už v prvním poločase přišli o dvoubrankový náskok, načež dostali pět gólů, ale až do konce se rvali o lepší výsledek.

„Je to velká škoda,“ povzdechl si karvinský trenér Juraj Jarábek. „Bylo to zpočátku od nás ještě lepší než na jaře, kdy jsme rovněž šli do vedení, ale nemělo by se nám stávat, že ho ztratíme tak rychle.“

Soupeř stihl ještě do přestávky vyrovnat. Nejprve se trefil Hložek, když byl sám v pokutovém území, a po faulu Twardzika na Hložka proměnil pokutový kop Dočkal. Brankář Bolek sice vystihl směr střely hostujícího kapitána, ale až k levé tyči se natahoval marně.

„Dostával jsem balon pod sebe z levé strany a viděl, že protihráč se ho snaží odkopnout,“ popsal penaltovou situaci sparťanský útočník Adam Hložek. „Podařilo se mi dát nohu ještě před něj a trefil mě nad achilovku. Byl jsem přesvědčený, že to byl faul, což se potvrdilo.“

Sparta srovnala dvěma góly v samém závěru první půle.

„My jsme hlavně chtěli hrát nebojácně, což jsme ukázali na začátku dvěma góly,“ uvedl karvinský útočník Tomáš Ostrák.

Po jeho střele domácí ve 23. minutě vedli, když balon vyrazil Heča a Papadopulos ho doklepl do branky. Pět minut na to byl stav 2:0, když si Bartošákův centr zleva Lischka srazil do vlastní sítě.

Ostrák přiznal, že se domácí nechali strhnout příznivým vývojem utkání. „Chtěli jsme přidat třetí branku a to nám uškodilo,“ povzdechl si.

Co se dělo o přestávce v karvinské šatně? „Nabádali jsme chalany, aby pokračovali hlavně v dobré defenzivě a počkali si na protiútoky,“ řekl trenér Jarábek.

Jenže v 53. minutě už Sparta vedla, když mladší z Ladislavu Krejčích prudce hlavičkoval pod břevno mezi Bolkovy ruce.

„Sparta ukázala kvalitu a naše snaha už nestačila,“ přiznal Juraj Jarábek. „Z naší strany tam bylo hodně dobrých výkonů, ale i dost slabých zejména v obranné fázi.“

Karvinské může těšit, že se rvali až do samého závěru.

„Tým ukázal charakter, jezdil, bojoval, ale Sparta má velkou sílu, hrála organizovaně. Když s ní chcete hrát otevřenou partii, je to sebevražda, což se ukázalo. Hosté hrozili z brejků, po nichž dali třetí, čtvrtý i pátý gól,“ uvedl Jarábek.