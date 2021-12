V souboji s favoritem herně nezklamali, leč Karvinští jsou dál bez výhry

Sýkora šel sám na branku, ale Ciupa jeho přízemní střelu vyrazil. Karvinští už v sedmé minutě přežili obrovskou šanci Plzně.

„Dát brzo gól, možná by to bylo klidnější, ale i tak jsme trpělivě hledali skuliny a ke konci poločasu jsme tu důležitou branku dali,“ řekl plzeňský trenér Michal Bílek.

Havel po Sýkorově přiklepnutí parádně pálil do levého horního rohu branky.

19 zápasů čekají fotbalisté Karviné v tomto ročníku ligy na výhru. Na podzim nezvítězili ani jednou.

Karvinský trenér Bohumil Páník odmítl, že by gól zbořil taktiku domácích. „Doplatili jsme na špatné postavení jednoho hráče,“ uvedl. „Rychlé protiútoky Plzně měli zachytávat tři naši hráči, ale zbyli tam jen dva a jeden, co není tak rychlý.“

Co s týmem gól, po němž sudí Tomáš Klíma uzavřel poločas, udělal?

„Nesrazil nás, spíše nabudil. Vstup do druhého poločasu jsme měli výborný. Cítili jsme, že bychom mohli srovnat,“ odpověděl Páník.

Karvinský záložník Aleš Nešický souhlasil, že gól je spíše nabudil. „Měli jsme pak nadějné situace, ale nedotáhli je. Rozhodně neskládáme zbraně. Víme, o co hrajeme,“ řekl Nešický. „Byl to vyrovnaný zápas. Ovlivnila ho ta branka. Nechci říct, že nemáme na to, abychom zápasy otáčeli, ale je to těžší, než kdybychom vedli.“

Bílek ocenil sílu Karvinských v domácím prostředí. „Ve druhém poločase se to potvrdilo. To zjednodušili hru. Hodně nakopávali míče a dostali nás trochu pod tlak.“

Páník připomněl, že Karviné v závěru podzimu chybí čtyři pět hráčů základní sestavy. „S Plzní to ale byla výborná prověrka, abychom viděli další fotbalisty,“ řekl kouč. „Výkon nebyl špatný, jen jsme v první půli byli méně odvážní. Po přestávce jsme měli dvě dobré standardky, ale bohužel jsme je nedohráli. Byla tam i výborná střela Qoseho, akorát musí jít do brány. Plzeň jsme pocukali, v závěru jsme měli i tlak – ten jsme si vytvořili i s kluky, kteří střídali. Hráli jsme až do konce, na maximum. Hráči odevzdali, co v nich bylo.“

Jenže znovu nevyhráli, ani v devatenáctém ligovém duelu této sezony... Selhávali v útočné fázi. Ostatně první ze dvou přímých střel na branku vyslal až v 84. minutě střídající Durosinmi. Po něm ještě gólmana Staňka přinutil k zásahu Svoboda.

„Nemáme kvalitu v koncových situacích,“ řekl Bohumil Páník. „Dokážeme dobře bránit, máme i konstruktivní věci, ale nedokážeme je dotáhnout do finále. Tam máme problém. Pokud nedá gól Papadopulos, těžko se ze hry prosazujeme. Uspět můžeme jen ze standardních situacích.“