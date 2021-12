Karvinský Nešický věří: Pauza nám prospěje, vyčistíme si hlavy

„Tak dlouhou dobu bez výhry jsem nezažil,“ povzdechl si. „Minulý půlrok jsem byl v Opavě, bylo to podobné, ale takovou dobu bez vítězství jsme nebyli.“

To musí být ubíjející.

Samozřejmě. Lépe, s radostí, by se nám chodilo do práce, kdybychom vyhrávali. Každý kluk v mančaftu ví, že se utkání nepovedlo, a chce to pokaždé zlomit. Ta pauza nám teď prospěje. Vyčistíme si hlavy a pak přijde zbytek sezony.

541 minut na podzim v lize odehrál Aleš Nešický za Karvinou

Dá se situace Karviné srovnat s tou, jakou jste zažil v Opavě?

Nedá, ale nechci to posuzovat, pouštět se do nějakého rozboru. Ve hře je opravdu ještě dost bodů a my se připravíme na další část sezony, i když budeme mít těžký los – začneme na Slavii, doma máme Jablonec a pojedeme do Teplic. Doufám, že nějaké body uděláme. Jedna výhra by nás nastartovala, aby se nám povedlo ligu zachránit.

Mohou vám pomoci zkušenosti z Opavy?

Tam se záchrana nepovedla, takže těžko říct, jestli mi to k něčemu bude.

Na podzim jste sice odehrál patnáct zápasů, ale jen v pěti jste byl v základní sestavě. Je to zklamání?

Nejprve jsem si zvykal na nový herní styl. Poté se změnili trenéři a přišel covid, kdy jsme byli čtrnáct dnů v karanténě. Ale ano, každopádně jsem si představoval, že budu hrát více. Bohužel.

Po závěrečném duelu podzimu s Plzní, který jste prohráli 1:2, jste říkal, že by to bylo jiné, pokud byste vedli. Jenže hodně zápasů jste ztratili, byť jste první gól dali.

Ano, v prvním kole v Pardubicích (2:2) jsme vedli o dva góly, potom i doma se Zlínem (2:3), v dalších zápasech jsme měli jednogólový náskok. Hodně dělá hlava a i to je důvod, proč kolikrát nedokážeme v dobře rozehraných zápasech aspoň bodovat.

Takže vás sráží špatná psychika?

Je to jedna z příčin. Když z devatenácti zápasů nevyhrajete ani jeden, s mančaftem to zamává. Ale nic nebalíme, ve hře je pořád dost bodů. Nachystáme se na jaro a dáme do toho všechno.

Je problém v útoku, když góly většinou střílel Michal Papadopulos, anebo jste se prosadili jen ze standardních situací?

Jak říkám, je to o hlavě, aby branky dávali i ostatní. Hlavně potřebujeme nějaký zápas zvládnout s čistým kontem, což se nám nepovedlo ani jednou. To také hraje svou roli a pak se na vás všechno nabaluje. Není to jen o útočné fázi.

Na třinácté místo znamenající záchranu ztrácíte 12 bodů. Na patnácté, které zaručuje baráž o udržení, šest. Takže jasný cíl bude baráž?

Soustředíme se hlavně na to, abychom konečně už nějaký zápas vyhráli a nastartovali nějakou šňůru, která by nás do baráže posunula. Ale máte pravdu, že odstup od dalších mužstev je už velký.

Čekáte, že se kádr přes zimu hodně obmění?

Je to možné, když jsme ani jednou nevyhráli, ale vše záleží na vedení.

Co se musí na jaře změnit?

Musíme vyhrát. To je jednoduché.