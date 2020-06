Karvinští fotbalisté venku už devět zápasů nevstřelili gól

„To je hrozná bilance, ale musíme makat dál a připravit se na Mladou Boleslav,“ zmínil karvinský záložník Vukadin Vukadinovič soupeře, jehož budou hostit v neděli.

„Těch devět utkání o něčem svědčí,“ podotkl karvinský trenér Juraj Jarábek. „Chlapci dřeli. Věřili jsme, že to konečně zlomíme, ale chybělo nám osm hráčů ze základu. Na to se však nechci vymlouvat, protože kádr máme široký. Jenže když nedáme gól, těžko můžeme venku něco uhrát.“

V čem je problém?

„V kvalitě útočníků. Třeba Linži (Lingr) není typický útočník,“ upozornil Jarábek.

V Jablonci na hrotu začal zkušenější Vukadinović. „Byl jsem ale rád, že jsme si to pak s Lindžim vyměnili, protože je tam přece jen zvyklejší. Na kraji zálohy jsem si jistější,“ uvedl Vukadin Vukadinovič, který je přesvědčený, že velkou roli hraje i psychika.

„Jde o hodně, je to boj o záchranu. Ale i tak, hlava nehlava, musíme hrát to, co jsme předváděli před koronavirovou pandemií, kdy jsme šlapali. Teď nám navíc odpadla celá záloha (kvůli kartám a zraněním chyběli Smrž, Qose a Ba Loua), takže se musíme dát do kupy,“ burcuje Vukadinovič.