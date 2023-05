Jak nám patřil Karlův most. Kapitán Krejčí o oslavách i ceně pro hráče sezony

V sobotu krátce před sedmou večer se to stalo. „To jsem si vysnil, je to nádherný. Lidi jsou šťastní. Na to nezapomenete.“

V úterý večer Sparta uhrála potřebný bod na Slovácku, v sobotu odehrála závěrečný duel sezony proti Plzni. Přestože podlehla 0:1, oslavy tím fanouškům nepokazila.

Bylo pro vás těžké zápas odehrát, když od úterního večera slavíte?

Všichni jsme profesionálové a snažili jsme se připravit na sto procent, nic jsem nepodcenil. Ale když máte první titul, tak si to chcete užít, protože nikdy nevíte, jestli to není naposled. Jsem smutný, že jsme prohráli, ale oslavy si tím zkazit nenecháme.

Po Slovácku jste říkal, že vám ještě nedochází, co jste dokázali. Teď už ano?

Asi mi to dojde, až všechny ty oslavy skončí. Je to parádní, užívám si to.

A kdy skončí? Co se ještě bude dít?

Nechte se překvapit.

Co konkrétně z oslav jste si užil nejvíc?

Jak nám patřil Karlův most. Pak když jsem přede všemi zvedl pohár na Letné. Ani si to všechno pořádně nepamatuju. Je to vážně skvělé.

Který z hráčů za to vzal nejvíc?

Pár kluků spalo opravdu málo, patřím k nim i já. A co se týče třeba pokřiků, tak po zápase určitě Šulo Haraslín. Pak je nás víc, kdo jede bomby.

Co ve vás teď převládá?

Euforie, radost, štěstí a únava. Ono ani pořádně spát nejde, hlava pořád jede, je plná zážitků. Člověk si přehrává, co jsme dokázali.

Kdybyste měl vyzdvihnout jeden moment, kdy se liga zlomila ve váš prospěch, který by to byl?

Bylo jich víc, napadá mě třeba výhra v Plzni. A pak hlavně naše odhodlání ke konci sezony. V žádném zápase jsme se nevzdali, bojovali a zápasy jsme dokázali zvrátit.

Byl jste zvolen nejlepším záložníkem sezony a zároveň jste získal hlavní cenu ligové asociace pro hráče sezony. Co to pro vás znamená?

Byl to takový můj soukromý sen. K titulu mít ještě něco osobního. Vážím si toho, protože hlasovali trenéři a hráči, proti kterým nastupuju. Jsem za to vděčný, děkuju všem.

Celý podzim jste marodil. Napadlo vás, co bude na konci ročníku?

Určitě ne. Během toho zranění je na něco takového těžké vůbec pomyslet. Ale když něčemu věříte a jdete si za tím, tak se vám to může povést.

Vaše životní sezona?

To jaro určitě. Jsem šťastný, že jsem týmu pomohl.