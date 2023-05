Sparťanský kouč Priske: Tolik štěstí a radosti kolem, to je neskutečné

Závěrečný zápas sezony sice jeho týmu podle představ nevyšel, ale nikomu to příliš nevadilo.

S Plzní sparťané prohráli 0:1, ale pak převzali trofej pro české šampiony, kterou si zajistili už v týdnu po zápase na Slovácku.

Priske vedle mistrovské medaile převzal i cenu pro nejlepšího trenéra sezony.

Co pro vás osobní ocenění znamená? Navíc v cizí zemi.

Nejdůležitější stejně je, co jsme dokázali jako tým a celý klub. A když vidíte, co to znamená pro spoustu lidí, kteří Spartu milují. Je skvělé, že jsem toho součástí, a je jedno, jestli jste z Dánska, nebo z Česka.

I v Dánsku jste získal titul. Jak byste oslavy porovnal?

Co se dělo nyní, bylo něco neskutečného. A ještě se dít bude. Je opravdu vidět, že je v tom hodně radosti, štěstí. To všechno nás provází poslední tři čtyři dny.

Fanoušci v euforii vběhli na hřiště už před koncem utkání, pak samozřejmě i po něm. Neměl jste obavu, jestli všechno bude v klidu?

Soustředil jsem se na zápas a očekával jsem, že pořadatelé všechno zvládnou. Bylo jasné, že když tolik lidí v jeden moment vtrhne na hřiště, bude to je složité. Ale my chtěli žít tím slavnostním okamžikem.