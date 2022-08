Vacek před Boleslaví: Snad byl můj proslov užitečný, z chyb se musíme poučit

„Nejsem typ, co by takové situace vyhledával. Ale samozřejmě to pro nás byla obrovská facka, a když jsem viděl kluky v kabině, šlo to ze mě tak nějak samo,“ vracel se Vacek k důraznému proslovu, který po Slavii, podobně jako trenér Krejčí, k týmu měl.

„V podstatě ani nevím, co jsem říkal, něco mi naskočilo až z následné odezvy hráčů. Doufám, že to bylo prospěšné a že do dalšího zápasu půjdeme ve správném nastavení,“ pokračoval 35letý záložník, jenž pochází z Dolní Dobrouče.

Před Slavií přitom Pardubičtí i přes porážky 0:2 a 1:2 odkopali slušné zápasy s Českými Budějovicemi a v Plzni a k tomu porazili 2:1 Liberec. Přestože sílu mančaftu z Edenu nelze v nejmenším podceňovat, sedmigólová „nálož“ je stěží pochopitelná, třebaže Východočeši s favoritem hráli od 44. minuty o deseti.

„Ale každý, kdo hrál fotbal, ví, že takovéhle momenty přináší. Teď je strašně důležité, jak se z toho poučíme a jak to převedeme do jiných utkání. Stane se to i daleko lepším mužstvům, než jsou (nyní 13.) Pardubice,“ shrnul Vacek.

Prvním protivníkem klubu z Vinice po Slavii bude předposlední 15. Mladá Boleslav, která ještě letos nezvítězila a jejíž hru diriguje někdejší Vackův souputník ze Sparty Marek Matějovský.

„Je to skvělý fotbalista a asi všichni cítí, že Boleslav je na něm závislá. Když má zápas, i Boleslav hraje velice dobře a obráceně. Víme, že jeden díl skládačky je ho pokrýt,“ podotkl Vacek. „Očekávám opatrnější začátek. My musíme být tým, který toho dokáže využít a který potrestá chyby, které soupeř udělá,“ dodal pardubický středopolař.