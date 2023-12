Zemřel fotbalista Vacenovský, šestinásobný mistr republiky s Duklou

V pondělí v 86 letech zemřel bývalý fotbalový útočník Josef Vacenovský, šestinásobný mistr republiky s Duklou Praha z 50. a 60. let. Na webu to uvedl klub, do jehož zlaté éry rodák z Ratíškovic patřil.