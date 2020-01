Hušbauer řeší přestup do Drážďan. Rozhodne, zda se domluví kluby

Když o možném Hušbauerově angažmá v Drážďanech během víkendu jako první napsal Deník Sport, fanoušci Dynama nešetřili natěšenými komentáři.

I tamní média, která informaci převzala, se o Hušbauerovi vyjadřovala pochvalně.

„Je to zajímavý hráč. Velmi zkušený, může hrát na několik pozicích ve středu pole. Na podzim nastupoval v Lize mistrů, takže ho všichni znají,“ řekl drážďanský trenér Markus Kauczinski.

„Z Drážďan nabídku máme, jsme s nimi v kontaktu, ale záleží, jak se domluví kluby,“ zdůraznil hráčův agent Ondrej Chovanec.

Devětadvacetiletý středopolař jedná o zahraničním angažmá několik dnů. Zájem měla prvoligová Fortuna Düsseldorf, minulý týden odcestoval do Bulharska, kde mluvil se zástupci Levski Sofie.

S druhým týmem bulharské ligy se následně domluvil na podmínkách dlouholetého kontraktu. Jenže se nedohodly kluby, Slavia za svého záložníka chce přibližně 13 milionů korun. Neznamená to však, že by přestup do Bulharska definitivně padl.

Blíž však má Hušbauer do Drážďan. „Jde o to, s kým se Slavia dohodne. Pro Pepu není žádná varianta špatná,“ poznamenal zakladatel agentury Chovanec Sport Agency.

Slavia se rozhodla omladit kádr, vzhledem k obřímu náskoku po podzimu chce dát na jaře víc šancí nastupující generaci, víc mladíky zapracovat do mužstva. O šestnáctibodový rozdíl mezi Slavií a druhou Plzní se postaral právě i Hušbauer, když v říjnu vzájemný souboj rozhodl.

Po podzimu Slavia dlouholetým oporám Hušbauerovi a kapitánu Milanu Škodovi naznačila, že by na jaře moc příležitostí nedostávali a svolila k tomu, aby si našli jiné angažmá. koda v minulém týdnu odletěl do Turecka, s Genclerbirligi se nedomluvil na podmínkách smlouvy, v jiném prvoligovém klubu Rizesporu už ano.

Půl roku před vypršením smlouvy ve Slavii podepsal v Turecku kontrakt do léta 2021. Hušbauer má ve Slavii smlouvu ještě na rok a půl, ale podle všeho rovněž odejde. Minulou neděli neodcestoval s týmem na soustředění do Španělska. A nezamířil tam ani poté, co nevyšel přestup do Levski.

Drážďany by už klapnout mohly, jasno by mělo být v nejbližších hodinách, případně dnech. „Nelze čekat, hráč potřebuje někde trénovat,“ podotkl Chovanec.

Druhá bundesliga startuje už v úterý 28. ledna, Drážďany nastoupí o den později proti Karlsruhe. Na jaře je čeká boj o udržení, po osmnácti kolech jsou poslední se sedmibodovou ztrátou na příčku zajišťující záchranu.

Na stadionu pár kilometrů od českých hranic chodí pravidelně na 30 tisíc fanoušků.

Od víkendu je Dynamo na soustředění ve Španělsku.

Hušbauer přišel do Slavie v lednu 2016 ze Sparty, během čtyř let z pozice záložníka nastřílel dvaadvacet branek. Patřil mezi klíčové hráče a strůjce obou titulů z let 2017 a 2019.

V podzimní části Ligy mistrů nastoupil v základní sestavě v obou duelech s Interem Milán, proti Barceloně šel do hry dvakrát jako náhradník a část zápasu odehrál i v Dortmundu.

Tenkrát v úterý 10. prosince 2019 na Westfálském stadionu oblékl sešívaný dres s největší pravděpodobností naposledy, v závěrečném podzimním dějství Fortuna ligy proti Českým Budějovicím seděl na lavičce.