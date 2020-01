Třetí slávistický odchod. Hušbauer míří do Drážďan na hostování s opcí

Po kapitánovi Milanu Škodovi, který zamířil do tureckého Rizesporu, a jiném útočníkovi Micku Van Burenovi, jenž bude do léta hostovat v nizozemském Haagu, je Hušbauer třetím slávistou, který pět měsíců před očekávanou obhajobou titulu Eden opouští.

Uvolňuje místo mladším a perspektivnějším. A sám v devětadvaceti letech podruhé v kariéře míří na zahraniční angažmá.

K novému týmu se připojil na přípravném kempu ve Španělsku nedaleko Marbelly, kde jsou na kondičním soustředění i slávisté. V úterý by měl absolvovat první trénink.

„Protože nás na jaře čeká jen patnáct zápasů, řešili jsme to nejen s ním, ale i s ostatními hráči. Těm, kteří potřebují herní praxi, jsme chtěli vyjít vstříc. V případě Pepy to bylo i o tom, že toužil zažít nějakou novou výzvu, hledal změnu prostředí,“ vysvětluje krok slávistický trenér Jindřich Trpišovský.



Hušbauer vymění krasojízdu za ligovým prvenstvím za tuhý boj o záchranu v druhé německé lize a pokusí se zastavit pád. Dynamo Drážďany je v polovině sezony poslední se sedmibodovou ztrátou na nesestupové příčky, z osmnácti zápasů vyhrálo pouze tři.

V klubu s třicetitisícovým stadionem a silnou fanouškovskou základnou naváže reprezentační záložník na českou stopu, kterou v městě na Labi zanechali Ivo Ulich (2005-2008), Filip Trojan (2011-2014) či Pavel Fořt (2011-2013).

„Dostal jsem několik krásných nabídek, za které jsem moc rád a vážím si vstřícnosti některých zahraničních klubů. Ale věřím, že pokud Slavie chce, abych byl stále jejím hráčem, má k tomu dobrý důvod. Proto rád přijímám nabídku na půlroční hostování s opcí v Drážďanech,“ napsal Hušbauer v pondělí na instagramový účet svého otce.

Za podobných okolností do ciziny odcházel už před pěti lety, kdy tehdy ještě jako hráč Sparty kývl na hostování v italském Cagliari. Od ledna do května tam však zvládl jen jednadvacet ligových minut a vrátil se zpátky do Česka.

„Věřím a slibuji, že udělám vše pro to, abych týmu byl platný v boji o udržení ve druhé bundeslize,“ tvrdí tentokrát.

O Hušbauera, který se Slavií neodcestoval na kondiční soustředění do Španělska, se v minulých dnech zajímaly také bundesligová Fortuna Düsseldorf nebo bulharské Levski Sofie. Dopadl ale až přesun do Drážďan, na jehož podmínkách se shodly všechny tři strany včetně Slavie.

„Získáváme velice kvalitního a zkušeného fotbalistu, který splňuje veškeré naše požadavky a který nám může na hřišti okamžitě pomoct. Má vysokou herní inteligenci s míčem i bez něj,“ věří sportovní manažer Drážďan Ralf Minge.



Hušbauer do Edenu přestoupil v lednu 2016 z konkurenční Sparty a během čtyř let z pozice záložníka nastřílel dvaadvacet branek. Patřil mezi klíčové hráče a strůjce obou titulů z let 2017 a 2019.

V podzimní části Ligy mistrů nastoupil v základní sestavě v obou duelech s Interem Milán, proti Barceloně šel do hry dvakrát jako náhradník a část zápasu odehrál i v Dortmundu.

„Myslím, že hostování je ideální řešení, v létě klidně můžeme znovu společně pracovat. Uvidíme, jak se mu tam bude líbit, ale řekl bych, že je to pro něj ideální příležitost. Dokonce mu i maličko závidím, jednou jsem v Drážďanech na fotbal byl a podle mě je to jedno z nejúžasnějších fotbalových prostředí v Evropě. Je zážitek tam hrát, v tom jsem mu to doporučil,“ řekl Trpišovský.