Povedená obměna. Mám radost z Júsufa, skvělý byl i Deli, chválil Trpišovský

Slávisté se naladili na čtvrteční odvetu Evropské ligy proti skotským Rangers.



Dvě branky dal Stanciu, pojistku z penalty zařídil střídající Júsuf.

„Dobře jsme do utkání vstoupili, první poločas byl od nás velice dobrý, dali jsme dva hezké góly, vytvořili jsme si další šance. I po náročném domácím zápase s Rangers jsme měli slušný pohyb, dařilo se nám v kombinaci. Klobouk dolů před těmi, kteří hráli ve čtvrtek a nyní znovu obstáli ve vysokém tempu. Ke kvalitnímu ligovému utkání přispělo i skvěle připravené hřiště,“ chválil Trpišovský.

Zápas jste na rozdíl od minulého utkání s Ostravou dohráli v klidu.

Což bylo důležité. Chtěli jsme ve druhém poločase hrát více do otevřené obrany, domácí prohrávali, tlačili se dopředu, v ofenzivě mají nadstandardní fotbalisty: Zmrhal, Skalák, Škoda, Matějovský, Dancák, Mašek. To je nepříjemná sestava pro každého soupeře a my nechtěli zbytečně inkasovat.

Jak jste byl spokojený s výkony hráčů ze širšího kádru? Po delší době nastoupili Tecl, ve druhé půli se zapojil také Júsuf a další.

Podali velice dobrý výkon. Jusi do toho vstoupil skvěle, hodně nám jeho typologie na hrotu pomohla, mám z něj radost. Také Simon Deli hrál v obraně velice koncentrovaně a moc se mi líbil Lukáš Masopust, který měl proti sobě Zmrhala s Preislerem a zvládl to skvěle.

Jak moc jste zvažoval, kolik změn v obvyklé sestavě uděláte?

Vždycky je to citlivé téma. Kumuluje se nám program, máme za sebou těžké zápasy, cestování a rotace je nezbytná. Navíc jsme po čtvrtku měli jen dva dny volna, což některým dělá problémy. Třeba Alex Bah si na to ještě pořád zvyká, proto tentokrát nastoupil až v průběhu. Zápas s Rangers nám i podle dat, která máme k dispozici, vzal hodně sil, a proto jsme rádi, že se nám podařilo zapojit i některé další hráče.

Rangers měli ve skotské lize volno, vy jste před čtvrteční odvetou přesvědčivě vyhráli. Co je lepší?

To poznáme ve čtvrtek. Těžko říct, komu z nás to lépe sedne. My jsme rádi, že jsme odehráli dobrý zápas, že jsme ho zvládli. A teď se začneme připravovat na Rangers.