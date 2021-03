Slavia měla Stancia. Jarolíma mrzí i přílišný respekt Boleslavských

„Když to řeknu jednoduše, Slavia měla Stancia,“ řekl po utkání smutný mladoboleslavský kouč Karel Jarolím.



Ano, rumunský záložník vstřelil dva krásné góly. To bylo podle vás pro zápas klíčové?

Jeho branky byly povedené, o výsledku prakticky rozhodl. Bylo po zápase. Možná jsme mohli snížit ve druhé půli, kdy měl velkou možnost Škoda. Pak by se o to ještě dalo porvat.

Nebyla to vaše jediná šance. Možná vám v koncovce chybělo i o něco více štěstí.

Štěstí? Musíte aspoň trefit branku, když chcete skórovat, to je přece vždycky základ. Nám se to v těch nadějných situacích bohužel vůbec nepodařilo.

Při situacích předcházejících gólům soupeře docházelo z vaší strany k lehkým ztrátám míče. Čemu je přičítáte?

Naše ztráty pramenily z přílišného respektu k soupeři. Nebyly to jen ty gólové situace, ale i jiné okamžiky. I když hráči nebyli pod velkým tlakem, stejně často a velmi zbytečně kazili.

Nepříjemností pro vás s výhledem na další kola může být i zranění stopera Křapky. Už tušíte, co přesně mu je?

Tonda Křapka si pohnul s kolenem, ještě nějakou dobu na trávníku vydržel, ale pak ve druhé půli už musel střídat. Snad to nebude nic vážného.