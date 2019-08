Tvrdík: Kvůli jedenácti lidem nemůže být trestáno dvacet tisíc slávistů

Tvrdík odmítá přijmout verdikt disciplinární komise, která klubu za opakované výtržnosti diváků a jejich nevhodné chování zavřela celé hlediště na jeden zápas. Čili na následující domácí duel s Libercem nesmí Slavia pustit fanoušky.

„Rozhodnutí disciplinárky je pro mě... Beru ho s obrovským smutkem, jsem z toho velmi špatný. Je to velká prohra slávistického fotbalu. Měli jsme si užívat radost z úspěchů, ze zisku tři pohárů a těšit se na Ligu mistrů. Místo toho řešíme zvěrstva,“ prohlásil Tvrdík po jednání komise.

Ale problémy s fanoušky máte dlouhodobě nejen v ligových zápasech. I UEFA vám zavřela část hlediště na čtvrtfinále Evropské ligy proti Chelsea.

Byli jsme připraveni s pokorou trest přijmout, ale přiznám se, že jsem rozpolcen. Jedna rovina je exemplární trest a jedna rovina je přiměřeně exemplární. V této situace tento trest nepovažuju za spravedlivý.

Co vás k tomu vede?

Slavia pokročila ve vyšetřování činu. Podle dosavadního zjištění se jedná o izolovaný čin jednoho sdružení, který čítá tři desítky lidí. Je třeba vnímat, že Tribuna Sever má na čtyři desítky sdružení, v nichž je na čtyři tisíce lidí. Ostatní sdružení na tom nespolupracovaly, nepodporovaly to. Čin byl proveden sofistikovaným způsobem, Slavia sama není schopna odhalit pachatele.

Proč?

Pachatelé rozvinuli plachtu, pod ní se převlékli, aby znemožnili identifikaci. Pak provedli čin, znovu se schovali pod plachtu a převlékli. Takže nejsme schopní je identifikovat.

Nesouhlasíte s uzavřením všech tribun, ale bezprostředně po nedělním utkání s Olomoucí (1:0) jste to ve svém vyjádření připustil. To si přece odporuje?

Vedou mě k tomu dosavadní zjištění. Byl to kriminální akt oddělené skupiny fanoušků. Policie nás upozornila, že jsou podezřelí ze spáchaní celé řady jiných trestných činů. Víme, že pro trestný čin výtržnictví podezřívá jedenáct pachatelů. Kdybychom měli lepší legislativu a policie mohla konat efektivně, už by tito lidé byli z fotbalu vyřazeni. To nebylo běžné chuligánství, ale kriminální činnost. Trest pro klub by měl být přísný. Ale celkový trest včetně čtvrtmilionové pokuty mi přijde nepřiměřeně tvrdý. Je exemplární, neodpovídá zjištění policie.

Jaký trest byste si představoval?

Byli jsme připraveni akceptovat uzavření severní i jižní tribuny, na kterou se fanoušci přemístili. Ale nemyslím si, že je správné zavřít celé hlediště. Jsou trestáni i fanoušci, kteří se na tom nepodíleli. Akceptujeme uzavření tribuny, ale ne všech. Trest není úplnou reakcí na závěry a zjištění policie. Nemůže být kvůli jedenácti lidem trestáno dvacet tisíc fanoušků Slavie. Hráči i ostatní tribuny se proti činu vymezili, dali najevo, že se s tím neztotožnili.

Uzavření obou tribun za bránou je odloženo podmínečně do konce kalendářního roku. I to považujete za přísný trest?

Podmínka je na místě, proti tomu nelze nic namítat. Slavia pro fanoušky udělala strašně moc, žádné jiné vedení klubu tolik nedělá. Akceptovali jsme i dohody na téma pyrotechnika. Když tím nepřeruší zápas, nehází ji na hřiště atd. Řízenou choreografii jsme byli ochotni podporovat. Ale poslední události nás přesvědčily, že pyro není bezpečné a na stadion nepatří. Ano, podmínka je přísná, ale umím si ji představit. Musíme se s tím vyrovnat. Ale součet trestů by odpovídal úplně jiné situaci.

Jaké?

Kdyby to organizovalo více sdružení a zapojily se do těch činů i ostatní tribuny. Klub má být potrestán, ale přiměřeným způsobem.