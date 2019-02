Tak náročnou přípravu jsem dlouho nezažil, svěřuje se slovácký Diviš

„Bydlím teď v Hradišti na hotelu. Nevím, co se mnou bude po sezoně, jestli mě Slovácko bude dál chtít,“ zmiňuje dvaatřicetiletý Diviš nejistotu.

„Jsem tu sám, manželka s naším skoro dvouletým synem zatím zůstává v Jablonci. Otevřela si tam fitcentrum a odešli jí nějací instruktoři, tak než nabere nové, musí hodně zaskakovat. Je to nezvyk, radši bych byl s rodinou, ale nedá se nic dělat,“ popisuje komplikaci.

Bavil jste se s vedením, jestli s vámi budou počítat i v létě?

V tom hostování je opce na přestup. S panem Pojezným (ředitel Slovácka) jsme si řekli, že se o tom pobavíme později. Buď se dohodneme na spolupráci, nebo se vrátím do Boleslavi. Co přijde po sezoně, teď neřeším. Chci hlavně co nejvíc minut strávit na hřišti, poprat se o základní sestavu a být prospěšný týmu, dát nějaký gól nebo k nim pomoct ostatním. Parta je tady skvělá, kabina je zdravá, náladu v ní kluci drží od mého odchodu stejnou.

Staronové angažmá začnete sobotním derby na hřišti Zlína. Co to s vámi dělá?

Těším se, bude to dobrá prověrka na jarní část. Derby je zajímavé pro hráče i pro fanoušky, těší se celý klub.

Slovácko na podzim schytalo domácí debakl 0:4. Žije kabina hodně touhou po odplatě, nebo se spíš snažíte držet v klidu?

Myslím, že každý ví, že se nám se Zlínem dlouhodobě nedaří. Musíme jim utnout tipec. Doufám, že to vyjde. Ale přehnaná motivace není dobrá.

Jaký zápas očekáváte?

Záleží, jak bude připravené hřiště, snad se s tím lidé ve Zlíně nějak poperou, ale bojím se, že kvalita nebude vzhledem k termínu úplně špičková. Rozhodovat bude určitě bojovnost a prosazení se ve vápně. Snad v tom budeme lepší než Zlín.

Zlín v létě opustil trenér Michal Bílek, nahradil jej Roman Pivarník. Očekáváte, že se to na týmu nějak projeví?

Myslím, že rozestavení 3-5-2 mají zažité, dařilo se jim v něm, tak jej asi měnit nebudou, ale třeba se pletu. Uvidíme, s čím na nás vyrukují.

Jak náročný byl v zimě trenér Martin Svědík?

Než jsme odletěli na druhé soustředění do Turecka, byla příprava hodně náročná. Dlouho jsem takovou nezažil. Měli jsme posilovnu a trénink dopoledne i odpoledne, přišel jsem pak na hotel zbitý. Ale jak pak už byly v Turecku tréninky lehčí, cítil jsem se fakt dobře a kluci myslím taky. Zápasy ještě nebyly ono, ale trenér nám říkal, že nás nechce stoprocentně nachystat na generálku, ale až na první kolo. Snad se nám náročná příprava zúročí, a to v celé jarní části.

V týmu jste tři týdny, už dokážete odhadnout, jak budete silní? Zatím je Slovácko jedenácté.

Určitě se chceme dívat nahoru, hrát střed tabulky. Tým tady na to je. Tabulka je dost vyrovnaná. Jednou dvakrát vyhrajete a jste někde jinde.