Do Slovácka se vrací záložník Diviš, bude hostovat z Boleslavi

„Přicházím do známého prostředí, vyrůstal jsem tu a rád bych pomohl týmu dostat se do klidnějších vod v tabulce,“ citoval Diviše klubový web. Zimní přípravu začal v Mladé Boleslavi, ale trenér Jozef Weber chce zapracovávat do sestavy mladé hráče, a tak Diviš dostal svolení odejít na hostování.

Diviš odehrál v české nejvyšší soutěži 132 utkání, v kterých vstřelil 19 branek. Vedle Slovácka, Liberce, Jablonce a Mladé Boleslavi strávil rovněž tři a půl roku ve slovenské Senici, kde ve 108 ligových zápasech dal 24 gólů.

Od pondělí trénuje s týmem Slovácka i bosenský útočník Haris Harba, o jehož případném angažování se rozhodne do odletu na herní soustředění v Turecku.