Také Zmrhal na odchodu ze Slavie. Reprezentant jedná s italskou Brescií

Pokud se s italským klubem, v němž působí také bývalý plzeňský fotbalista Aleš Matějů, domluví, stane se čtvrtým hráčem, jenž Slavii v létě opustí.

Už v červenci odešli do Belgie afričtí stopeři Simon Deli a Michael Ngadeu, z osobních důvodů se vrátil zpátky do Soluně i slovenský reprezentant Miroslav Stoch.

Zmrhal je slávistickým odchovancem, za první tým hraje od léta 2012, kdy si ho do kádru vytáhl tehdejší kouč Petr Rada. S Milanem Škodou zažil i éru, kdy se Slavia bála o přežití, klepala se, aby nesestoupila. A po vstupu čínských majitelů klub společně táhli ke dvěma titulům i účasti v evropských pohárech.

Přestup do zahraničí by pro něj byl odměnou.

V české nejvyšší soutěži zvládl už 187 zápasů, v reprezentaci si připsal třináct startů a jednu vstřelenou branku.

Před dvěma lety mu nedopadly námluvy se zájemcem z Ruska, o jeho odchodu se spekulovalo také v létě 2015, kdy ještě patřil do národního týmu do jednadvaceti let.

V aktuální sezoně Zmrhal nastoupil do všech třech ligových zápasů, odehrál všechny minuty a v Teplicích se na vysokém vítězství 5:1 podílel gólem.